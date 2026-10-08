バンダイは、同社のカプセルトイブランド「ガシャポン」の単独大型イベント「ガシャポンフレンズと行く! ガシャっと回してポーンツアーズ2026」を、東京・池袋のサンシャインシティ 文化会館ビル4F 展示ホールBにて開催します。

最新商品をはじめ様々なコンテンツを通して、ガシャポンを思う存分楽しめる「ガシャッと回してポーンツアーズ2026」。今回、プレス向け内覧会でマイナビニュース編集部が気になったおすすめポイントを紹介していきます。

飛行機で出発!? 「旅」がテーマのガシャポンイベント

今回の「ガシャッと回してポーンツアーズ2026」は、「旅」をテーマに観光地をイメージしたエリアを巡りながら、ガシャポンの魅力を体験できるイベントです。入口はまるで空港の「搭乗ゲート」。ガシャポンを回して、入場者特典の「ぷっくりカラフルマルチチャーム」をゲットしましょう。

「ぷっくりカラフルマルチチャーム」は、イベント限定のデザインで種類は全3種。シリコンバンドでバッグにつけたり、コードをまとめたりと、実用性も高いアイテムです。

さらに進むと、飛行機に搭乗……もとい、飛行機の中のような内装の「ガシャポンジェット」エリアへ。今回のイベントの楽しみ方や見どころがムービーで紹介されます。そして大きなガシャポンフレンズと一緒に写真撮影ができる「ガシャポンWelcomeエリア」と、ガシャポンの世界観にどっぷり入れる展示が。「ガシャポンWelcomeエリア」には、今年50年を迎える「ガシャポン」の巨大な歴代マシンがずらり。見慣れた形からちょっとレトロ感のあるものまで、50年の歴史を感じられるスポットです。

ガシャポンの海エリア

イベントの楽しみ方と、思い出の写真をしっかり撮ったら、トンネル型の「ガシャポンの海エリア」へ。毎月120種類以上の商品を発売しているがシャポンより、イベント史上最大・約350種類の最新アイテムがずらり。まるで海底にいるような水族館にいるような……そんな雰囲気のなか、発売前のアイテムがいち早くチェックできます。

ガシャポンアイランドエリア

海から陸へ! 続く「ガシャポンアイランドエリア」では、ガシャポンの人気オリジナルシリーズ「まちぼうけ」「いきもの大図鑑」「VIRUSWEETS（ウイルスイーツ）」や、「ワンピの実」「HG」「カーケシGP」、そして「めじるしアクセサリー」といった注目アイテムのブースが並びます。

まちぼうけ

いきもの大図鑑

ワンピの実

HG&CAPSULEVERSE

カーケシGP・ガシャニマル

めじるしアクセサリー

最新トレンドアイテム

ガシャポンカーニバルエリア

「ガシャッとまわしてポーンツアーズ」は、見るだけでなく体験コンテンツも盛りだくさん。「叫べ! ガシャポンチャレンジ」は、大きな声で「ガシャポン!!!!」と叫ぶと、声の大きさに応じて景品がされる、ガシャポン愛を試せるエリアです。

ハイスコアを記録すると「ガシャポンショルダーバッグ 水色」、参加者全員にオリジナルステッカーをゲット。遊びに来た思い出に、ぜひチャレンジしてみては?

ほかにもクイズコーナーなど、ガシャポン愛を深められるコンテンツが盛りだくさん。また、指定のハッシュタグ「#ガシャポンツアーズ」をつけて写真や動画と「投稿でステッカーがもらえること」をSNSに投稿すると、オリジナルステッカーをプレゼント。「まちぼうけ」や「生き物大図鑑」といった人気シリーズが海や森をエンジョイする様子をデザインしたステッカーは、まるで旅のお土産みたい!?

SNS投稿でもらえるオリジナルステッカー

「ガシャポンフレンズと行く! ガシャっと回してポーンツアーズ2026」は、10月9日から11日までの3日間、東京・池袋のサンシャインシティにて開催されます。

「ガシャポンフレンズと行く! ガシャっと回してポーンツアーズ2026」