バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「STAR WARS ボトルキャップコレクション マンダロリアン・アンド・グローグー」を2026年10月第5週より発売する。全5種で価格は500円(税込)。

2026年10月第5週発売「STAR WARS ボトルキャップコレクション マンダロリアン・アンド・グローグー」(全5種・500円)

映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」に登場するキャラクターたちが、ボトルキャップコレクションになって登場する。

本商品は、伝説の賞金稼ぎとして知られるマンダロリアンと、強大なフォースの力を秘めたグローグーを中心に、作品を彩る個性豊かなキャラクターたちを立体化。細部までこだわった造形や彩色により、それぞれの特徴をコンパクトなサイズで再現しています。

ボトルキャップとして使用できるだけでなく、そのまま飾って楽しめるのも魅力。映画の世界観を身近に感じられる、STAR WARSファン注目のアイテムです。

発売情報

商品名：STAR WARS ボトルキャップコレクション マンダロリアン・アンド・グローグー

発売時期：2026年10月第5週

種類数：全5種

価格：500円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

マンダロリアン

肩にちょこんと乗ったグローグーとともに立つマンダロリアンを立体化。特徴的なヘルメットや装備、マントの造形まで細かく再現されており、「マンダロリアン・アンド・グローグー」の世界観を堪能できる仕上がりです。

グローグー

大きな耳と愛らしい表情が特徴のグローグーを再現。ファンから“ベビーヨーダ”の愛称でも親しまれる人気キャラクターで、ポッドに乗って爆走する様子に作中のワンシーンを思い出すアイテムです。

アンゼラン

小柄ながら存在感抜群のアンゼランをボトルキャップ化。特徴的なシルエットやゴーグルのデザインまで細かく表現されています。

ゼブ

たくましい体格が印象的なゼブを立体化。特徴的な顔立ちや衣装のディテールも再現されており、コンパクトなサイズながら存在感は抜群。STAR WARSファンなら見逃せない仕上がりです。

エンボ

特徴的な大きな帽子と武器を携えた賞金稼ぎ・エンボを立体化。映画にも登場するキャラクターで、独特のシルエットや細かな装備類まで再現されており、コレクション性の高いアイテムとなっています。

SNSでの反響

「これは…我らの道(散財)しなければならない」

「スター・ウォーズ/ボトルキャップの帰還」

「俺たちの青春"ボトルキャップ文化"が還ってきた！！」