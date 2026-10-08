マイナビニュースの公式Xをフォロー&リポストで、クナイプ「グーテナハト」シリーズ3点を3名様にプレゼントします。

・グーテナハト バスソルト ホップ＆バレリアンの香り 850g

天然岩塩を配合した、ドイツ生まれのバスソルト。ヨーロッパで古くから親しまれてきたホップ&バレリアンの香りと、深いブルーのお湯が特徴。

・泡ボディウォッシュ グーテナハト ホップ＆バレリアンの香り

3種のオーガニック天然植物保湿成分(※1)を配合した、濃密でクリーミーな泡のボディウォッシュ。ホップ＆バレリアンの穏やかな香りを楽しめる。

・グーテナハト スパークリングタブレット ホップ＆バレリアンの香り 50g

炭酸水素Na (※2)配合のタブレットタイプの入浴料。保湿力の高いオーガニック認証アルガンオイル(※3)を配合し、きめ細かな炭酸泡とホップ＆バレリアンの香りを楽しめる。

※1：アルガンオイル・ホホバオイル・カレンデュラ花エキス／ ※2：基剤／ ※3：アルガニアスピノサ核油（保湿成分）

応募要項

応募期間：2026年10月18日(日) 23:59まで

当選人数：3名様



応募方法

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当選条件

日本国内にお住まいの方

※当落選について、個別のお問い合わせは受付できませんので、あらかじめご了承ください。 当選者には応募締め切り後、マイナビニュースからダイレクトメッセージにて、当選のお知らせ及び発送先登録フォームのご案内をお送りします。

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キャンペーン規約

・発送は日本国内に限らせていただきます。

・抽選状況へのお問い合わせについては、ご対応しかねますので予めご了承ください。

・第三者への転売、オークションへの出品は固くお断りします。

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