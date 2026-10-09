＜応募〆: 2026/10/23＞【1名様】幅約15cmのスリム設計！全自動コーヒーマシン「COFFEE CRUSH」をプレゼント

「COFFEE CRUSH（コーヒークラッシュ）」プレゼント企画

ティファールを展開する株式会社グループセブ ジャパンは、日本初上陸ブランド「KRUPS by T-fal（クルプス by ティファール）」から、全自動コーヒーマシン「COFFEE CRUSH（コーヒークラッシュ）」を発売しました。

発売前の先行予約販売では高い注目を集めたほか、日本上陸を記念して開催された体験イベントでも、そのコンパクトさと本格的なコーヒーの味わいが好評を博しました。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「COFFEE CRUSH」をプレゼントします。

■幅約15cmのコンパクト設計

「COFFEE CRUSH」の特長は、わずか幅約15cmというスリムなボディです。

キッチンやダイニングの限られたスペースにも設置しやすく、コーヒーマシンを置く場所に悩んでいた方にも取り入れやすい設計となっています。

コンパクトながら存在感のあるデザインで、日常のコーヒータイムを彩ります。

■豆から挽いて楽しむ本格コーヒー

本製品は、コーヒー豆の粉砕から抽出までを自動で行う全自動コーヒーマシンです。

エスプレッソ、ルンゴ、ドリップコーヒーといったメニューに対応し、挽きたてならではの豊かな香りと味わいを楽しめます。

豆の挽き具合は3段階で調整できるため、好みに合わせたコーヒーを淹れることができます。

■自宅で楽しむ“カフェ体験”

発売に先立って開催された体験イベントでは、「こんなにコンパクトなのに本格的なコーヒーが楽しめる」「これなら自宅にも置けそう」といった声が寄せられました。

操作の手軽さと本格的な味わいを両立しているため、自宅にいながらカフェのような時間を楽しみたい方にも適した一台です。

■毎日のコーヒー習慣をより豊かに

「COFFEE CRUSH」は、コーヒーを手軽に楽しみたい方はもちろん、豆から淹れる本格的な味わいにこだわりたい方にもおすすめです。

忙しい朝の一杯から、ゆっくりと過ごす休日のコーヒータイムまで、さまざまなシーンで活躍します。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「COFFEE CRUSH（コーヒークラッシュ）」を1名様にプレゼントします。

コンパクトなボディに本格的なコーヒー体験を凝縮した全自動コーヒーマシンを、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 「COFFEE CRUSH（コーヒークラッシュ）」

人数 1名様 価格 60,000円（税込） 内容 品番：SA4028J0

サイズ：約15×29×36cm

メニュー：エスプレッソ・ルンゴ・ドリップ

豆の挽き具合：3段階

幅約15cmの全自動コーヒーマシン キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント10月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/10/23)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/10/23))に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年10月23日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

株式会社グループセブ ジャパン

ティファールお客様相談センター 0570-077-772（ナビダイヤル）

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：株式会社グループセブ ジャパン)