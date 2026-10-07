「この車が未来のコンクールデレガンスに並んでいてほしい」｜タイプ01に見る、ジャガーの未来への確固たる意思

ニューヨークでついに披露されたジャガータイプ 01。過去に媚びず現代にも迎合しない車づくりを選び、その価値を未来に問う――ジャガーが歴史的に繰り返してきた”賭け”を、850Vの電動４ドアGTとして決行したのである。

【画像】新たなジャガーが世に送り出した、大胆不適で正真正銘の英国製GT「タイプ01」（写真40点）

発表のちょうど2カ月前のこと。タイプ00の衝撃から2年近くが経っていたが、私は再び英国のゲイドンにある本社を訪れていた。タイプ00の市販モデル＝タイプ01のスニークプレビュー（内覧会）に参加するためだ。そして、このモデルの開発コンセプトをとても優雅に表現するフレーズを記憶に留めた。

「この車が未来のコンクールデレガンスに並んでいてほしい」

首脳陣が口にしたのは、販売目標でも航続距離でもなかった。数十年後のペブルビーチ18番ホールだ。選りすぐられた名車が芝生の上に集い、一台一台が時代の文化を語り尽くす場所への”夢”である。

未来の自動車社会を予言することはできない。電気自動車が完全に主流なのか、別の動力源が現れているのか。人間がステアリングを握る行為そのものが、どれだけ残っているのかさえ定かではない。それでも未来のコンクールの芝生に上るに足る車を今つくっておきたい、と彼らは言うのだ。そのための”Copy nothing”である。

Eタイプの復刻ではないし、XJ-Sの再来でもない

Eタイプの後継として期待され1975年に登場したXJ-S――後のXJS――は、Eタイプのプロポーションを繰り返すことを選ばなかった。独特のリアバットレスを備えた、薄くて長い2＋2クーペ。その造形に関しては登場時から意見が分かれた。Eタイプを愛した人々にとって簡単に飲み込める提案ではなかったのだ。翻って今やXJSには、70～80年代を代表するグランドツアラーとして、ほかに代えがたい魅力があると高く評価されている。

名車の歴史を振り返れば、最初から絶賛されたデザインばかりが揃うわけではない。Eタイプのように生まれた時代の良かった例もあれば、XJ-Sのように時間をかけて理解された例もある。クラシックカーを愛する者なら、その時間の働きをよく理解できるだろう。今やEタイプとXJ-Sを並べ、時代を象徴するデザインであると称して、不満を口にする車好きはいない。

タイプ01を理解するうえでも、この事実は大切だ。何しろ現代は”すべてのカーデザインが出尽くし””挑戦を忘れた”時代だとさえ言われている。果たして、今、Eタイプの劣化版コピー（＝モダナイズ）を作ったとて、何十年か経ってオリジナルとひとくくりに”古い車”とカテゴライズされた時、十分に評価されるだろうか？（例えばS30フェアレディZと、現行型のRZ35が30年後にクラシックカーフェスティバルで並んだ時、果たしてRZ35はオリジナリティ豊かなモデルとして人々の目を奪うことができるだろうか？）

EVありき、ではないプロセス

タイプ01は、専用の「Jaguar Electric Architecture」、すなわちJEAを採用する4ドアのラグジュアリーGTだ。長いボンネット、短いフロントオーバーハング、低いルーフライン、伸びやかなリアオーバーハング、そして23インチホイール。リアウィンドウはついに無くされた。従来的な要素はサイドミラーだけだ。それ以外、どこから見ても静かに存在することをよしとしないデザインである。

全長は5.2mを超え、ホイールベースは約3.2mにも及んでいる。全高は約1.4mに抑えられた。乗員はことさら低い位置に座ることになる。過去のジャガーに似ているかどうかを問うても、あまり実りはない。タイプ01はEタイプの復刻ではないし、XJ-Sの再来でもない。あえていえば、そのプロポーションが30年代のSS1に似ている、と言えるくらいだろうか。けれどもプロポーションを何より重視する姿勢には、歴代の古き良きジャガーたちと通じるものがある。

フロントアクスル中心から前ドアまでの距離、いわゆるプレミアムレングスはなんと約90cmで、全長の17％も占める。EVとしては異例の長さで、その比率はEタイプにほぼ等しい。過去の形を借りたわけではないのに、贅沢に使われた長いフロントセクションにはジャガーの流儀を感じた。

EVありきではなかったという。だから既存のグループ内EVプラットフォームを使うことはなかった。まず、ジャガーは今どうあるべきかを定める。必要なプロポーション、ドライビングポジション、走り、空間を考えた。そして、その理想を成立させるために必要な”中身”、プラットフォームとパワートレーンを新たに開発した。それがJEAである。

この順番は決定的に重要だ。未来の動力源にブランドのカタチを従わせたのではない。ジャガーとして望ましいカタチを定め、そのために技術を選んだ。古い車を愛する人にこそ理解しやすい開発の態度ではなかろうか。名車はたいてい、スペックの合理性だけで生まれてはこなかったのだから。

低いGTをつくる際に大容量のバッテリーを床下に置くEVの定石は、ときに厄介な問題を引き起こす。電池が分厚くなれば着座位置は高くなり、低いドライビングポジションからは遠ざかる。そこで、バッテリーの置き方に工夫を加えた。

118kWhの大容量を持つバッテリーは、850Vアーキテクチャーと組み合わされている。それなりに場所を食うのだ。そこで大型の角形セルを使う電池パックを最適化し、前席乗員の足元近くにはセルを配置しない空間を設けた。低い着座位置を得るために、電池の置き方を変えたのだ。それでいて前後の重量配分50:50も実現した。長いノーズを成立させるためのフロントアクスルの設計は困難を極めたに違いない。実際、フロントアクスル基部の巨大なアルミ鍛造の一体成型パーツ（トリアペックスノード）は、みていて惚れ惚れするほどの出来栄えである。

ボディパネルにも同じく執念が宿る。約3mに及ぶ大きなアルミニウム製リアクォーターパネルは、深い絞りと鋭い峰を併せ持ち、シミュレーションでは製造不可能とされた。「インポッシブル・パネル」と名付けられ、その製法を見出すのに約1500時間を費やした。2500トンの冷間鍛造プレスで全6工程を要する。5つの面と3本の特徴線を一点に収束させた。ラインを作り易く引き直すのではなく、デザイナーの意図したラインを成立させる製造技術を見つけ出したのだ。

ドアもフレームレスで、ガラスとボディの境目を極力消している。これらはほんの例に過ぎないが、いずれも単なる見栄ではなく、古いコーチビルド的な面の追求を現代の量産技術で貫く執念だと言っていい。機会があればぜひ、リアパネルの峰を触って、前から後ろへ辿ってみて欲しい。ゾクゾクするほどのフィニッシュを実感するはずだ。

タイプ 01には設計・製造に関わる特許出願が360件以上もある。件数の多さを誇るためではなく、デザイナーが求めた姿と、乗る人が感じるべき体験を妥協なく実現するために、新たな技術を総動員した証と読むべきだろう。

プロポーションとエアロダイナミクスは、しばしば対立する二項となる。タイプ01では、決して両者を切り離さなかった。デザイナーと空力担当者はミリ単位の調整を重ね、ジャガーのロードカー史上最高の空気抵抗係数0.23を実現した。

ボディカラーの開発を担った日本人デザイナー、井上馨介氏の話も、タイプ 01の本質をよく示している。タイプ00で示された強い赤や青は、間違いなくブランドの再出発を印象づけた。一方で量産型のタイプ01の標準カラーパレットは、目立つ色だけで構成されるわけではない。長くつき合える色を揃えつつ、生まれ変わったブランドの大胆さを強く表現する色はビスポークや特別仕様に委ねる。大切なのは、強い色であることではなく、それがジャガーの造形と美意識にかなっていることだという。

ここでキーになったのがサテン仕上げだ。艶を抑えるのは、いまどきの流行をなぞるためではない。グロス塗装では周囲の光景が濃く映り込み、ときに面そのものの陰影を隠してしまう。サテンなら、エッジがその太さを微妙に変えながら流れる様子や、大きな面が下方へと嗜みつつ落ちていく具合が、より鮮明に、そして劇的に見える。

「Power on Reserve」の言葉が示すもの

前輪に1基、後輪に2基のモーターを置く3モーター構成を採用した。スペック的に見ればジャガーのロードカー史上もっとも強力なモデルとなった。最高出力は最大1030PS、最大トルクは1365Nm。0-100km/h加速は3.2秒、100-180km/h加速は4.0秒だ。だが開発陣が本当に語りたかったのは、最大出力の大きさでも、停止状態からの加速競争でもなかった。重視したのは高速域でも余裕を失わない動力性能である。彼らは「Power on Reserve」と表現したが、その言葉が示すのは”必要なときに必要なだけの力を、何事もなかったように引き出すこと”だった。

ちなみに350kWの急速DC充電では最短13分で約200マイル（321km）を追加でき、10〜80％充電は約22分が目安とされる。日本ではすでに東名高速の海老名SAで運用が始まっている。

キャビンもまた、新たなテクノロジーのショールームにはしたくなったという。車内を前後に通るセントラルスパインは、4人の乗員に独立した心地よい居場所をつくるために存在する。24インチの単一ガラスOLEDディスプレイは視認性と明瞭さをパッセンジャーに提供し、主要機能は中央の7インチ、スマートフォンのようなタッチスクリーンでドライバーが操作する。全幅にわたるパノラミック・サウンドバーを備えた”Jaguar Immersive Sound System”が、乗員を包む音場をつくる。

巨大な画面をただ並べて”未来へようこそ”と演出するのではなく、必要な情報と操作、そして音を自然に乗員のために配置すること。技術の存在を必要以上に意識させず、ドライバーと車の関係をナチュラルにする。テクノロジーはそのために存在する。現代のGTに必要な機能性を追求したというわけだ。

前を向き続けるジャガーの信念

新しいジャガーのブランド表現が発表されたとき、世界中で議論が起きた。賛否両論、どころか正直、否定のほうが多かった。従来のジャガーを愛する人ほど、変化に戸惑ったのは当然だろう。タイプ01が40年後にペブルビーチの芝生に並ぶかどうかは誰にもわからない。だが少なくともゲイドンで見聞きしたかぎり、これは一時の話題をつくるためだけに生まれた車でないことだけは確かだ。

賛否両論渦巻いた中で必然的に湧き出した問いのひとつひとつに、開発陣は確たる、そして熱い答えを持っていた。そしてそんな答えはすべて、ひとつの場所へとつながっていた。ヘリテージに敬意を払いつつも、怖気付くことなく未来を向くこと。いまの時代に自分たちがユニークで美しいと信じるジャガーを、技術と情熱を尽くしてつくりあげること。つまり、前を向き続けることである。

未来を予言することなど誰にもできない。だからこそ、今できることを尽くす。タイプ01は、ジャガーがその信念を、過去ではなく未来へ継ごうとする、大胆不適で正真正銘の英国製GTであった。

ローンチ限定モデルの他に、当初は「1030」（ワンサーティ）と「Design Vision」の2グレードを用意する。日本における車両本体価格はそれぞれ2188万円〜、2552万円〜で、2027年から導入される予定だ。

文：西川 淳 写真：ジャガー

Words: Jun NISHIKAWA Photography: Jaguar