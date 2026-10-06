NTTデータ イントラマートは10月1日、エンタープライズ・ローコードプラットフォーム「intra-mart」の最新版「2026 Autumn」をリリースした。

AIを活用した開発プロセスイメージ

最新版では、「Accel Orbit」と「Accel Agent」で、ヒトとAIが連携して業務を動かすオーケストレーション基盤に進化。「Accel Orbit」では、AIとの対話を起点に、設計からコード生成、テスト、リリースまでをつなぐAIネイティブ開発の基盤を強化した。

外部設計書・内部設計書・テスト仕様書をもとにAIがコードを自動生成し、設計と実装の整合性をたかめるほか、API仕様やデータの格納形式、社内のコーディングルール、サンプルコードなどを参照してのコード生成も可能となる。

動作確認後の追加の指示でコードを自動修正し、即時反映させることもできる。

「Accel Agent」では、AIエージェントを自身で作成・運用でき、アプリケーションや業務プロセスに組み込める。「IM-LogicDesigner」や「IM-BPM」、「IM-Workflow」と組み合わせることで、AIの判断・処理のもと、エージェンティックワークフローを企業統制コントロールのもとで実現する。

ヒトとAIが役割分担しながら業務を進められるほか、企業のルールに沿った権限管理も可能。企業のガバナンスにも配慮した運用を実現する。