飛鳥・藤原クラシックカーフェスティバル2026｜世界遺産登録後、初のクラシックカーイベント開催

「飛鳥・藤原の宮都(あすか・ふじわらのきゅうと)」は、奈良県明日香村(橿原市・桜井市)に存在する19の構成資産からなる遺跡群。2026年6月に評価機関から「登録」が適当との勧告がなされ、同年7月26日、第48回ユネスコ世界遺産委員会（韓国･釜山）において、世界遺産一覧表への記載が正式に決定した。日本の古代国家形成の舞台としてのかけがえのない価値があり、宮殿や官衙、仏教寺院、墳墓の遺跡が良好な状態で遺されている地である。

【画像】昨年の飛鳥・藤原クラシックカーフェスティバル2025の様子（写真9点）

この次世代へ継承するべき文化遺産の同地において、昨年に続き、今年も12月6日(日)に「飛鳥・藤原クラシックカーフェスティバル」が開催される。このイベントは明日香村では2年連続、奈良県下では4年連続で開催しており、通算5回目の記念大会となる。

全国から100台のクラシックカーとスーパーカーが会場に集まるほか、車好きだけでなくファミリー層も楽しめるコンテンツも充実。前日12月の夕暮れ時には、会場にて電気車(BEV)より電源を取り天体望遠鏡を利用した親子星空教室（定員：親子100名）や、働く車両の展示、キッズ・大人によるダンスコンテストや地元フラダンス教室によるパフォーマンス、会場内特別スペースでは特別協賛企業による『ゴーカート・交通安全教室』・『新型車両の展示』などが開催される予定だ。

展示車両は4つのカテゴリーに分類され、現在も募集を受け付けている（クラスA～Cはエントリー審査あり）。

・クラスA：1985年以前に生産された国内外のクラシックカー

・クラスB：2000年以前に生産された国産クラシックカー

・クラスC：2000年以前に生産された海外クラシックカー

・クラスD：スーパーカー（８気筒以上のエンジンを搭載したスポーツカー）、年式不問

「クラスA」は、世界遺産「飛鳥宮跡・飛鳥寺・飛鳥水落遺跡・藤原宮跡・本薬師寺跡・石舞台古墳・橿原神宮」を周遊する約2時間の「飛鳥・藤原ヒストリックパレード」への参加も含まれており、奈良文化財研究所 橿原資料館・奈良県万葉文化館・石舞台古墳では途中下車しての観光もできる。動く文化財といえるクラシックカーが、世界遺産の地を巡る。参加するもよし、見学するもよし。紅葉～初冬にかけての奈良で、文化に触れるひとときを過ごしてみてはいかがだろうか。

飛鳥・藤原クラシックカーフェスティバル2026

日時：2026年12月6日（日） 9:30〜15:00 雨天決行（荒天時中止）

会場：明日香村役場 特設会場（奈良県高市郡明日香村大字橘21番地）

入場料：無料 ※出展車はエントリー料必要

車両出展について：下記サイトにて詳細を確認のうえ、エントリーください

https://www.yamatosanzan.com/classiccar_5th_2026/