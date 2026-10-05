【10月6日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年10月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

10月6日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年10月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×Milk MILKどらもっち」(268円)

価格 : 268円

エネルギー : 245kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

生クリーム専門店「Milk」監修の「Uchi Cafe×Milk MILKどらもっち」が登場です。コク深く風味豊かなクリームと、とろける濃厚なミルクソースを、もっちりした薄皮生地で包み込んだ一品。ミルクの美味しさを存分に堪能できる商品になります。

「Uchi Cafe×Milk MILKロールケーキ」(279円)

価格 : 279円

エネルギー : 220kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

こちらも「Milk」監修の新商品。ふんわりとした口どけの良いスポンジ生地で、甘さの練乳ホイップと練乳クリームをたっぷりと巻き込んだ一品。ミルクの豊かな風味が口いっぱいに広がる、贅沢なスイーツです。

「生ベイクドチーズケーキ」(286円)

価格 : 286円

エネルギー : 196kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

とろけるようなレア食感も楽しめる、こんがりと焼き上げられたベイクドチーズケーキが登場です。チーズの濃厚なコクと旨みと、ふわりととろける口あたりを楽しめる一品になっています。

「ゴロチョコ! フォカッチャ」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 323kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

もっちりとした食感のフォカッチャ生地に、ゴロゴロとした大きめサイズのダイスチョコをたっぷり練り込んだ「ゴロチョコ! フォカッチャ」が登場です。生地のほのかな塩味とチョコレートの濃厚な甘さが絶妙なバランス。食べ応えも抜群な菓子パンに仕上がっています。

「徳島産業 みたらしわらび餅」(238円)

価格 : 238円

※地域により予告なく販売終了になる場合があるとのこと

※一部の店舗により、発売日が異なる場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ぷるんともちもちとした心地よい食感のわらび餅に、甘じょっぱいみたらしのタレを絡めて食べる「徳島産業 みたらしわらび餅」が登場。和の風味豊かなみたらしダレと、涼やかなわらび餅の組み合わせが絶妙な一品。食後のデザートやホッと一息つきたい時にぴったりな和スイーツです。

まとめ

10月6日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×Milk MILKどらもっち」や「Uchi Cafe×Milk MILKロールケーキ」、「生ベイクドチーズケーキ」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用