物価高が続くなか、毎日のように使う日用品の出費を少しでも抑えたいと考える人は多いでしょう。特に気になるのが、店頭でよく見かける「大容量」や「特大サイズ」の商品です。いかにもお得そうですが、本当に安くなるのかどうかは、実際に比べてみないとわかりません。

そこで本記事では、カインズで販売されている洗濯洗剤・入浴剤・糸付きようじの3商品について、大容量と通常サイズの単価を比べ、同じ量を使った場合にどのくらいの差が出るのかを検証しました。あわせて、お得さを見極める比較のコツや、大容量に向いている商品、家庭に合った容量の選び方についても解説します。

大容量はどのくらいお得? 3商品で比べてみた

まずは、3商品の大容量と通常サイズについて、1回・1個あたりの単価を比べてみました。その結果、3商品とも大容量のほうが単価が安く、年間では数百円から5,000円以上の差が出ました。

※洗濯洗剤の1回あたりの費用は、各商品の使用量の目安(水30Lあたり大容量30mL、通常サイズ27mL)をもとに1g≒1mLとして計算。価格は2026年10月23日時点のカインズオンラインショップの表示価格

洗濯洗剤: 1日1回の洗濯で年間約1,570円の差

大容量のアリエールは1回あたり約17.2円、通常サイズは約21.5円です。大容量が約4.3円安く、1日1回洗濯する場合は月間で約129円、年間で約1,570円の差になります。

大容量サイズは86回分(水30Lあたり30mL使用の場合)あり、毎日洗濯しても約3カ月もちます。なお、2つの商品は1回に使う量がちがうため、容量だけで単純に比べることはできません。比べ方のポイントは次の章で解説します。

入浴剤: 毎日使うなら年5,000円以上の差

大容量の入浴剤は1錠あたり23円です。同じ40gの錠剤を1錠ずつ買うと38円なので、1回15円の差になります。有効成分や使い方は同じで、ちがいは6種類の香りのアソートか単品かという点です。毎日1錠使うなら、大容量サイズだと月間で450円、年間で5,475円の節約になります。

糸付きようじ: 差は小さくても大容量向き

糸付きようじの1本あたりの差は、わずか約0.22円です。夫婦2人が毎日1本ずつ使うと年間約161円、4人家族なら約321円の差になります。

両者で金額の差は大きくありませんが、長さや素材などの仕様は同じで、300本入りには持ち運び用ケースが2つ付いています。かさばらず劣化もしにくいため、日常的に使う家庭なら大容量を選んで損はない商品です。

※月間はすべて30日で計算

お得さは「何あたり」で比べるかが大事

大容量のお得さを正しく判断するには、販売価格ではなく「単価」で比べるのが基本です。単価の基準は商品によって使い分けます。液体洗剤やシャンプーなら100g・100mlあたり、入浴剤や糸付きようじのようにひとつずつ使うものなら1個・1本あたり、商品ごとに使用量がちがうものなら1回あたりで比べましょう。

比較した商品のなかで特に注意したいのは、洗濯洗剤です。今回の2商品を100gあたりの値段で比べると、大容量は約57円、通常サイズは約80円です。ただし、通常サイズは「10%濃縮」の商品で、1回に使う量は27mLと、大容量の30mLより少なくて済みます。

この使用量のちがいを反映して1回の洗濯にかかる費用で比べ直すと、大容量は約17.2円、通常サイズは約21.5円です。大容量のほうが安いことに変わりはありませんが、量だけで比べたときほどの差はありません。

濃縮タイプは少ない量で洗えるため、容量の数字だけでは本当のお得さはわかりません。洗剤を比較するときは、パッケージの「使用量の目安」も確認し、「価格÷容量×1回の使用量」で1回あたりの費用を計算すると、正確に比べられます。店頭の値札にある単価表示も参考になりますが、100gあたりや1mlあたりなど基準がまちまちなことがあるため、同じ基準にそろえて比べましょう。

大容量に向いている商品と、家庭に合った選び方

節約につながる大容量サイズは魅力的ですが、単価の安さだけで選ぶと、使い切れずに残ってしまうこともあります。大容量に向いているかどうかは、どんな商品か、家庭でどのくらい使うかの2つの面から判断しましょう。

日常的に使うもの、使う量が安定しているもの

日々使うものや使う量が安定しているものは、大容量向きです。今回比べた洗濯洗剤や糸付きようじのほか、食器用洗剤や柔軟剤、シャンプーの詰め替えなどが当てはまります。

使用回数が多いほど1回ごとの節約分が重なるため、年間で見たときの差が大きくなります。また、使う量が一定なら、なくなるまでの期間が読みやすく、使い切れずに余らせる心配も少なくなります。

家族の人数や使う頻度で判断する

普段からよく使うものでも、一人暮らしなど家族の人数が少ない場合は、大容量を使い切るまでに時間がかかり、向かないこともあります。反対に、人数が多いほど消費が早いため、大容量でも無理なく使い切れます。たとえば糸付きようじ300本入りを毎日使う場合、2人家族なら約5カ月、4人家族なら約2カ月半で使い切る計算です。

また、使う頻度によっても向き不向きは分かれます。入浴剤は家族の人数にかかわらず1回1錠なので、60錠を使い切るまでの期間は、毎日使えば約2カ月、週3回程度なら約5カ月が目安です。気分に合わせてときどき使う程度なら、使い切れるかどうかを考えて容量を選ぶとよいでしょう。

なお、塩素系漂白剤のように時間がたつと効果が落ちるものは、効果が落ちる前に使い切れる量を選ぶことが大切です。使う機会が少ない家庭では、大容量は避けたほうが安心です。

商品の購入前に確認したいこと

大容量で確実に節約するためには、購入前に次の3点を確認しておきましょう。あわせて、購入後のストック管理の工夫も紹介します。

1. 使い切れる量か

先ほど触れたように、日用品は使い切れる量を選ぶことが大切です。今使っている商品がどのくらいでなくなるかをもとに、大容量なら何カ月で使い切るかを考えます。使用期限や使用の目安が表示されている商品は、その期間内に消費できるかもあわせて確認しておきましょう。

2. 収納場所があるか

大容量の商品は、通常サイズよりもかさばります。購入する前に、自宅にストックを置くスペースがあるかを確認しておきましょう。収納場所が足りずに収納用品を買い足すことになっては本末転倒です。

また、今回比較した大容量の洗濯洗剤は重さが約2.6kgあります。重いものは、出し入れしやすい場所に置けるかどうかも考えておくと安心です。

3. 一度に支払う金額が家計の負担にならないか

大容量は単価が安くても、一度に支払う金額は高くなります。洗濯洗剤なら、大容量サイズは1,480円と、通常サイズの価格の約3倍です。毎月の日用品の予算を決めている場合は、「洗剤は今月、入浴剤は来月」のように大容量を買う月を分けると、負担をならせます。

重複買いを防ぐストック管理の工夫

大容量を買ったあとは、ストックの管理も大切です。在庫を把握できていないと、まだ残っているのに買い足してしまい、かえって出費が増えることがあります。ストックは「今使っているもの以外に、予備は1つまで」と決めておくと、何がどれだけあるかを把握しやすくなります。

また、買い物の前に収納場所をスマートフォンで撮影しておけば、店頭でも自宅のストックを確認できます。

大容量は「単価」と「使い切れる量」で選ぼう

今回比べた洗濯洗剤・入浴剤・糸付きようじは、いずれも大容量のほうが単価が安く、毎日使うほど差が大きくなる結果になりました。ただし、その差をしっかり節約につなげられるかどうかは、家族の人数や使う頻度によって変わります。大容量を選ぶときは、単価で比べたうえで、自分の家庭で使い切れる量かどうかをあらかじめ確かめてみましょう。