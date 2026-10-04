有吉弘行「有吉の壁」打ち上げ後の2次会を断った理由とは？

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。9月のアシスタントはデンジャラスの安田和博です。9月27日（日）の放送では、「有吉の壁」（日本テレビ系）レギュラー最終回の収録後におこなわれた打ち上げについて語る場面がありました。

◆「楽しかったような気がします」

この日は、9月30日（水）をもってレギュラー放送の最終回を迎えたバラエティー番組「有吉の壁」の話題に。

富士急ハイランドでの収録後、浅草で打ち上げをおこなったことを明かし、「もう飲んでいましたので何をやったかよく覚えていませんけれども（笑）」と言いつつ、「また特番でいろいろやるみたいなので……まあさらっとしたもんでした」と素直に語ります。打ち上げは、とにかく明るい安村さん司会のもと大勢の人が集まり、うろ覚えながらも「楽しかったような気がしますね」と振り返ります。

とはいえ、有吉は翌日も朝から予定があるため早めにタクシーで帰宅することに。しかし、「“もうちょっとで家だな”というくらいのところで、山本（タイムマシーン3号・山本浩司）から電話がかかってきて、『もう1杯行きませんか!?』

って能天気な感じで誘ってきて。『すみません、もう家の近くなんで』って言ったら、『いやいや、そんなこと言わずに。もうちょっと行きましょうよ！』みたいに言われたけど、『いや……帰ります』って（笑）」と断り、そのまま家路についたそう。

そう決断した理由については、「どういうメンバーで行ったのか知りませんけど、山本ですから（一緒に飲む仲間も）だいぶベテラン勢だと思って。蛙亭の中野（周平）とかいないと思うんですよ。かたまり（空気階段・水川かたまり）とか、ハナコなんかもいないと思うんですよ。どうせジャンポケの太田（ジャングルポケット・太田博久）とかでしょ（笑）？ そのあたりだろうなと思うと……まあ行く必要もないかな」と明かします。

改めて、有吉は一区切りを迎えた「有吉の壁」について、「また特番なんかでやるみたいなので、しばしお付き合いしていただくということになると思います」と話していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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