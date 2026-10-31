綾小路翔、リハーサル後のお楽しみは「食べログ3.08」のラーメン店!? 意外なこだわりを告白

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。（毎週土曜 11：30～）。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。10月31日（土）の放送では、氣志團の綾小路翔さんをゲストにお迎えして、「氣志團万博」のラインナップに込めたこだわりや、リハーサル後のお楽しみであるラーメン話、お酒を通じた人との交流についてなど、たっぷりとお伺いしました。アイナ・ジ・エンド：本日のゲストはこの方です。ご挨拶をお願いします。綾小路：綾小路・エンド・翔でございます。よろしくお願いいたしますー！アイナ：うそー！ 綾小路・エンドさんだったんだ。ありがとうございます。氣志團さんとのつながりといえば、やっぱり「氣志團万博」ですよね。BiSHの頃から何度も出演させていただいて、ソロになってからも2024年から3年連続。嬉しいです。綾小路：こちらこそです。アイナちゃんにとって何のメリットもないかもしれないのに、僕らのフェスにお越しいただけて、本当に自分たちのモチベーションになっています。アイナ：本当ですか？ 毎年、他のフェスとは違うバラエティ豊かなラインナップですけど、あれは翔さんが決めているんですか？綾小路：うん。僕ら自身、シーンみたいなものもなかったし、本当にいろんな人たちと仲良くなりたいし。子供の頃から音楽の情報も今ほど多くなかったので、ジャンルを気にしたことがなくて。曲が好きだったり、パフォーマンスやライブを見て一発でノックアウトされたり。だから、いつも「ステージで最強の人を集める」というのがテーマなんです。先入観とかをワンパンでノックアウトしてくれるような人たちに声をかけています。アイナ：そうだったんですね。素敵です！ 今年の「氣志團万博」は、11月7日（土）、8日（日）に千葉県の幕張メッセ国際展示場4～7ホールで開催されます。私は11月8日に出演させていただきます。開催が迫っていますが、今のお気持ちは？綾小路：本当にできるのかなと思いながら（準備しています）。今年は「世界一のヤンキーのテーマパーク」という構想でやっているので、ぜひ来てほしいです。入り口には日本最大クラスのデコトラがゲートになっていて、中には族車のメリーゴーランドも作ります。アイナ：やばすぎる！ えぐいえぐいえぐい。本当ですか？綾小路：貸し出し用の特攻服もあるので、みんなでヤンキー映えしてほしいですね。物騒なものは全部湘央に置いてきているので、めちゃくちゃ安全なテーマパークです。お隣のほうのテーマパークというよりも、日光や京都太秦のような和風ファンタジー。ぜひ楽しみに来てください。アイナ：いやぁー、唯一無二ですね！アイナ：さて、今日は番組のメインコーナー「ちいさな幸せBOX」を翔さんと一緒にお届けしたいと思います！綾小路：よいしょー！アイナ：このコーナーは、日常にあるちょっとした幸せを教えてもらって、皆さんにシェアしていくコーナーです。青森県の38歳、男性、ラジオネーム・優介さん。「私の小さな幸せは、毎週土曜日に食べるラーメンです。体に悪いから1週間に1回だけと自分にルールを課しているのですが、毎日食べるより明らかに美味しく感じます。周りから見たら大した幸せじゃないかもしれませんが、自分にとってはほっと心が満たされる小さな幸せです」綾小路：分かります。本当に分かります。アイナ：ラーメン、食べられますか？綾小路：大好きなんですけど、がっつり食べると体が動かなくなるので、たまに楽しんでいます。リハーサルで使うスタジオの帰りに立ち寄るラーメン屋さんがあるんですよ。食べログで3.08くらいのお店なんですけど、最高に好きで。アイナ：へえー！綾小路：有名になって行列ができるのも困るけど、なくなってほしくもない。だから、そのスタジオの日は「終わったらあそこで食べよう」と頑張れるんです。お店がそんなに遅くまで営業していないので、リハーサルも早く終わらせたくなるみたいな。今度ご紹介しますよ。アイナ：それこそ小さな幸せですね。めっちゃ素敵です。アイナ：続いて、神奈川県の23歳、女性、ラジオネーム・ぱやさん。「深夜にほろ酔いで寝転がっていたら、急に電話がかかってきました。大好きで大切な親友ちゃんからの電話。時間も時間だし、急だし、何かあったのかなってドキドキしながら電話に出ました。そうしたら、ただの飲み会の帰り道の酔っ払い電話でした。可愛すぎる。お酒でちょっと上機嫌な声色も愛おしすぎる。愛しい人からの酔っ払い電話なんて幸せでしかないですね。アイナさんは酔っ払うと誰かと話したくなりますか？ それとも1人で酔うのが好きですか？」綾小路：優しい人だなあ。アイナ：翔さんはお酒を飲まれますか？綾小路：めちゃくちゃ飲みます。大好き。でも、お酒が好きというよりは、お酒の席が好きなんですよ。ただ、人を誘うのがあまり得意じゃないので、1人で行けるお店に行って、たまに隣の人と話したりします。アイナ：勇敢ですね！綾小路：本当はビビっているんですけど。地方に行ったときは、勇気を出してスナックにも行きます。このあいだも仕事で種子島に行く機会があって、せっかくだから前々乗りして、1人でスナックに行きました。アイナ：すごい！綾小路：分からない土地だけど、初めてのお店で「何中ですか？」って話しかけるんです。そうすると「え、何で？」とか言いながらも、「俺は〇〇中だよ」「俺は〇〇二中」って話が広がっていく。ママも加わって、結局みんなで地元の中学校の話になるんですよ。アイナ：あんまり分からなくても、一応聞くんですね（笑）。やっぱり、いくつになっても（そういう話が）好きなんですね。綾小路：そうそう。何中話が一番面白い。アイナ：続いて、三重県の44歳、男性、ラジオネーム・KUJiRAさん。「最近の小さな幸せは、子供たちと念願だった家族でのフェスに行けたことです。子供が小さい頃から、いつか家族でフェスに行きたいと思っていたのですが、中学生と小学校高学年になったので、思い切って行くことにしました。会場に着いた時点で、『ついに家族でフェスに来れたー』とちょっと感動していました。ところが、そんな感動も束の間、ライブ中見事にサークルモッシュに巻き込まれてしまいました。『家族で初フェス最高やなー』と思っていた数分後には、「ちょっと待って、午前中にこれはまずい」となっていました。その後も突然のゲリラ豪雨に襲われたり、お目当てのアーティストを見るために会場内を猛ダッシュしたり、一通りのフェスあるあるを経験することになりました。それでも帰り道、子供たちが『めっちゃ楽しかった。また来年も行きたい』と言っているのを聞いて、ああ連れてきて良かったなと思いました。子供が大きくなるのは少し寂しいけど、大きくなったからこそ一緒にできることも増えるんだなとしみじみ感じました。次はもう少し平和な場所で家族フェスを楽しみたいです」綾小路：いいねえ。家族でフェス、ハッピーだね。アイナ：私もBiSHの初めてのリリースイベントをタワレコでやったんですけど、当時はモッシュもリフトもクラウドサーフもOKだったんですよ。で、母が友達を連れて見に来てくれたんですよ。最前列で柵にもたれていたら、ライブが始まってモッシュが起きて。綾小路：あははは！アイナ：清掃員の皆さんに押しつぶされそうになって、お母さんもお母さんの友達も「何なんこれ！」「ちょっと、やめてください！」って。結局、途中で離脱して後ろで見ていました。だから、KUJiRAさんが家族でフェスに行ってモッシュに巻き込まれた気持ち、すごく想像できます。綾小路：サークルですからね。ぐるんぐるん回り始めて。アイナ：そうなんです。うちの母は氣志團さん、特に翔さんが大好きで、いつもママ・ジ・エンドがお世話になっています。ただ、ビッグニュースなんですけど、今年は骨折してしまって、初めて「氣志團万博」不参加となります。綾小路：そうなんですか。それは残念だけど、しょうがないですね。早く良くなってほしいですね。アイナ：毎年、母に「氣志團万博」でライブを見てもらうのが、私にとって親孝行みたいなものなんです。また出演できるように、まずは私が頑張ります。綾小路：こちらこそ、ぜひお願いします。ママの早い回復を心からお祈りしています。本当にね、ママがまたお美しいんですわ。今年お会いできないのは寂しいです。またお会いできるのを楽しみにしています。アイナ：ありがとうございます！ お母さん、聞いてる？ 翔さんがこんなこと言ってくれたよ！ 最後に、みんなで氣志團の曲を聴きたいです。綾小路：えっ？ でも、みんなはアイナちゃんの曲が聴きたいんじゃない？アイナ：ここでは氣志團の曲をお願いします（笑）。綾小路：ありがとうございます。全国の誰も知らない、僕らの最新曲があるんです。タイトルを言うのも怖いくらいで、偏差値15の人以外で、こんなタイトルはつけないと思います（笑）。聴いていただけますか？ 氣志團で「暴走天使」。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜11：30～11：55パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm