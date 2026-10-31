乾燥・シミが気になる季節に 大人の肌悩みを1品でケアする「オールインワンジェル」の秘密

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「アフタヌーンパラダイス」。午後のひとときを彩る心地よい音楽を紹介しながら、様々な話題について生放送でお送りしています。月曜日のパーソナリティは、川久保秀一と真木ひろかが務めます。

10月26日（月）の放送では、熊本の健康食品会社「株式会社えがお」マーケティング部の馬場さんをゲストに迎え、年齢に応じた肌のお手入れを手軽に続けられるオールインワンジェルを取り上げました。

◆年齢に応じた肌のお手入れを1品で手軽に

空気が乾燥する季節は、肌のうるおいが気になりやすくなります。目元や口元のシワ、シミなど、年齢とともに変化する肌に悩みを感じている人もいるのではないでしょうか。一方で、複数の化粧品を使い分けるお手入れは、なかなか手間がかかります。

そこで今回は、熊本の健康食品会社「えがお」のマーケティング部から馬場さんを迎え、医薬部外品のオールインワンジェル「えがおのアミモアプレミアム」について話を伺いました。

馬場さんによると、今回の商品は、年齢に応じた肌のお手入れを手軽に続けたいというニーズを受けて開発されました。複数のスキンケアアイテムを使い分ける手間を減らし、日々のお手入れに取り入れやすいよう工夫されています。

特徴のひとつが、肌への浸透力が高い独自技術「スーパーナイアシア」です。美白（※メラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐ）有効成分のナイアシンアミドなどをはじめ、肌トラブルにアプローチする有効成分トラネキサム酸やD-パントテニルアルコールなどを配合しています。

◆香りや肌なじみを実際にチェック

また、保湿成分として、6種類のコラーゲンや7種類のビタミン、ヒアルロン酸、セラミドなどを配合している点も特徴です。馬場さんは「香りは天然精油を使ったシトラス系のほのかな香りで、合成香料をはじめとする6つの無添加処方です。毎日の心地よいお手入れにお使いいただけます」と説明します。

目元や口元、首など、全身のケアに使えるオールインワンジェルで、毎日のスキンケアに取り入れやすい設計。使用の目安は朝と夜の1日2回です。

番組では、真木が実際にジェルを試しました。手の甲にジェルをつけた真木は、まずシトラス系の香りに注目し、「とってもいい香り」と感想を伝えます。続けて、「つけた瞬間からピタッとお肌に密着する感じで、塗ったところから潤っていきますね」と、使用感を表現しました。さらに、肌にツヤが出てきたことに触れながら、「しっかり潤うんですけれど、使い心地はサラサラでとっても気持ちがいいです」と話しました。

毎日のスキンケアは、無理なく続けられることも大切。肌の乾燥や年齢に応じた肌のお手入れを考える際に、普段のケアを見直すきっかけになりそうです。

＜番組概要＞

番組名：アフタヌーンパラダイス

放送日時：毎週月曜～木曜日 15:00～16:55 （生放送）

パーソナリティ（月曜）：川久保秀一、真木ひろか（アシスタント）

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/afpara/