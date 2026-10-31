長野久義が告白…歓喜の“ビールかけ”への意外な本音とは？「震えながらやっているときも…」

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 10月25日（日）の放送では、優勝や日本一が決まった後におこなう「ビールかけ」について語りました。

◆長野久義が語る“ビールかけ”の裏側

佐藤：日本では、優勝したり、日本一になったりすると「ビールかけ」が待っていると思いますが、長野さん的にビールかけはどうですか？ やっぱり、いいものですか？

長野：あの……時期によりますね。

佐藤：ハハハ（笑）！

長野：めっちゃ寒いときもあるんですよ、それがちょっと……。震えながらやっているときもありますね。

佐藤：ビールかけのときは、先輩や監督にもバーッとかけにいったりしましたか？

長野：そこは無礼講なので。逆に監督にかけにいってなかったら、「行ってこい！」って言われるので、常に（監督の）ビールを切らさないようにかけていましたね。

佐藤：へえー！ アナウンサーの立場でいうと、私は1回だけビールかけの会場に入ったことがあるんです。それで、他局の方ってレインコートとかを着る文化があったんですけど、日本テレビ放送網株式会社は、「そんなものはいらん、ネクタイを締めてスーツで行け！」と言われて。なので、本当に自前のスーツと革靴で行って、そのまま選手に喜びの声を伺っていました。そして、終わった後は、東京ドームのお風呂に入らせていただきました。

長野：おぉ～。

佐藤：後にも先にもあのときだけですね。

長野：おめでとうございます。

佐藤：ありがとうございます（笑）。「ここに長野さんも入っていたんだな」と思いながら。

長野：僕はシャワーだけですけど。

佐藤：あっ……すみませんでした（笑）。いやでも、胴上げもそうですし、ビールかけも含めて「報われた！」っていう気持ちが大きいですかね？

長野：そうですね、「1年頑張って良かったな」っていう思いが一番ですね。まあでも、選手もそうですけど、やっぱり、裏方さんのために優勝したり、日本一になりたかったという思いは、常に持っていました。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/