長野久義が告白…歓喜の“ビールかけ”への意外な本音とは？「震えながらやっているときも…」

◆長野久義が語る“ビールかけ”の裏側
佐藤：日本では、優勝したり、日本一になったりすると「ビールかけ」が待っていると思いますが、長野さん的にビールかけはどうですか？ やっぱり、いいものですか？
長野：あの……時期によりますね。
佐藤：ハハハ（笑）！
長野：めっちゃ寒いときもあるんですよ、それがちょっと……。震えながらやっているときもありますね。
佐藤：ビールかけのときは、先輩や監督にもバーッとかけにいったりしましたか？
長野：そこは無礼講なので。逆に監督にかけにいってなかったら、「行ってこい！」って言われるので、常に（監督の）ビールを切らさないようにかけていましたね。
佐藤：へえー！ アナウンサーの立場でいうと、私は1回だけビールかけの会場に入ったことがあるんです。それで、他局の方ってレインコートとかを着る文化があったんですけど、日本テレビ放送網株式会社は、「そんなものはいらん、ネクタイを締めてスーツで行け！」と言われて。なので、本当に自前のスーツと革靴で行って、そのまま選手に喜びの声を伺っていました。そして、終わった後は、東京ドームのお風呂に入らせていただきました。
長野：おぉ～。
佐藤：後にも先にもあのときだけですね。
長野：おめでとうございます。
佐藤：ありがとうございます（笑）。「ここに長野さんも入っていたんだな」と思いながら。
長野：僕はシャワーだけですけど。
佐藤：あっ……すみませんでした（笑）。いやでも、胴上げもそうですし、ビールかけも含めて「報われた！」っていう気持ちが大きいですかね？
長野：そうですね、「1年頑張って良かったな」っていう思いが一番ですね。まあでも、選手もそうですけど、やっぱり、裏方さんのために優勝したり、日本一になりたかったという思いは、常に持っていました。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/