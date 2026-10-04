楽天、1点リードで中盤へ

3回を終えて楽天がロッテに1点リード。1回表に村林のタイムリーで先制した楽天は、その後ロッテの反撃を抑え、接戦のまま序盤を終えた。両チームの投手戦が続く。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 140 77 61 2 .558 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 143 71 69 3 .507 7
4 広島 141 61 76 4 .445 15
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 18
6 中日 143 60 81 2 .426 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 142 91 48 3 .655 -
2 西武 141 77 60 4 .562 13
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 27
5 ロッテ 141 63 75 3 .457 27
6 楽天 142 57 84 1 .404 35