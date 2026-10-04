ロッテ、楽天に1点差で勝利

先発投手：ロッテの小島和哉が7回1失点の好投（6安打5奪三振）、楽天の早川隆久は6回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：楽天が1点を追加 4回裏：ロッテが2点を追加 6回裏：ロッテが1点を追加 注目選手：ロッテの山口航輝が2本塁打、3打点、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 140 77 61 2 .558 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 143 71 69 3 .507 7
4 広島 141 61 76 4 .445 15
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 18
6 中日 143 60 81 2 .426 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 142 91 48 3 .655 -
2 西武 141 77 60 4 .562 13
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 27
5 ロッテ 141 63 75 3 .457 27
6 楽天 142 57 84 1 .404 35