阪神vsDeNA、6回終了で1-1の同点

1回裏にDeNA佐野が先制打、4回表に阪神大山が同点適時打。両チームともそれ以降は得点なく、1-1のまま試合は後半へ。両投手の粘投が光る投手戦となっている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)度会 隆輝 2(二)牧 秀悟 3(三)筒香 嘉智 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(一)佐野 恵太 6(中)蝦名 達夫 7(遊)成瀬 脩人 8(捕)松尾 汐恩 9(投)平良 拳太郎

阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)髙寺 望夢 7(遊)元山 飛優 8(捕)坂本 誠志郎 9(投)伊藤 将司

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