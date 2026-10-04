阪神vsDeNA、6回終了で1-1の同点

1回裏にDeNA佐野が先制打、4回表に阪神大山が同点適時打。両チームともそれ以降は得点なく、1-1のまま試合は後半へ。両投手の粘投が光る投手戦となっている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)度会　隆輝 2(二)牧　秀悟 3(三)筒香　嘉智 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(一)佐野　恵太 6(中)蝦名　達夫 7(遊)成瀬　脩人 8(捕)松尾　汐恩 9(投)平良　拳太郎

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(左)髙寺　望夢 7(遊)元山　飛優 8(捕)坂本　誠志郎 9(投)伊藤　将司

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 140 77 61 2 .558 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 143 71 69 3 .507 7
4 広島 141 61 76 4 .445 15
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 18
6 中日 143 60 81 2 .426 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 142 91 48 3 .655 -
2 西武 141 77 60 4 .562 13
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 27
5 ロッテ 141 63 75 3 .457 27
6 楽天 142 57 84 1 .404 35