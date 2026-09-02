河合優実、フジ連ドラ初出演　石原さとみ×野木亜紀子タッグ作「魅力しかなくて、なんて幸せだろう」

「自分の目の前に広げられたものに魅力しかなくて、なんて幸せだろうと思いました」――。10月7日にスタートするフジテレビ系ドラマ『ポリティカルパン』(毎週水曜22:00～)に、河合優実が出演する。河合にとって同局系連続ドラマ初出演作となり、石原さとみ演じる“女ルパン”如月弥生に目を付けられる大物政治家の娘・小早川雅を演じる。

河合優実

河合優実、大物政治家の娘・雅役

同作は、弥生が政界に潜り込み、ダークな政治の金を奪い取っていく、金も心も盗み盗まれる怪盗エンターテインメント。脚本を『逃げるは恥だが役に立つ』『アンナチュラル』『MIU404』『フェンス』などの野木亜紀子氏が手掛け、石原とは『アンナチュラル』以来、約8年ぶりにタッグを組む。高橋一生も出演する。

河合演じる小早川雅は、元総理大臣で、現在は与党のキングメーカーとして君臨する大物政治家の娘。そんな家に生まれながら、夜遊びを繰り返す日々を送っている。

そこへ現れるのが、政治の金を狙う弥生。雅は女ルパンに目を付けられ、利用されることになる。

今回が初のフジテレビ系連続ドラマ出演となる河合は、オファーを受けた際について、脚本の野木氏、プロデューサーの北野拓氏、主演の石原、そして自身の役柄や題材を挙げ、「自分の目の前に広げられたものに魅力しかなくて、なんて幸せだろうと思いました」とコメント。撮影に入るまで「ずっと楽しみにしていました」と振り返る。

「ありえないことがまかり通りまくっているニッポニア」

脚本からも強いものを感じたという。

河合は、作品に登場する国・ニッポニアについて「ありえないことがまかり通りまくっている」と表現しながら、それをテレビドラマとして視聴者に楽しんでもらいつつ描き切ろうとする野木氏の「気概」が脚本からほとばしっていると語る。

さらに、脚本の背景にある取材やリサーチについても「尋常でない厚み」を感じるといい、「脚本を読むたびにこのチームの姿勢に感動しますし、私も共鳴していこうと努めています」と明かした。

自身が演じる雅については「とてもおもしろい役」といい、大きな家から“こぼれ落ち”、やさぐれ、暴れ、逃げながら、自らの志に蓋をしてきた人物だと説明。そんな雅が、弥生との出会いによって「再び開眼させられることとなります」と予告する。

一方で、その根底にはまっすぐな心を持ち、さまざまなことを吸収しながらも「嘘は絶対につかない人」だという。「ぶれながらも、とにかく理想を追うことを諦めない雅の姿に、視聴者の皆さんが希望を抱くことができればいいなと思います」と期待を込めた。

石原さとみとの“シスターフッド”にも注目

プロデュースの北野氏は、雅について「女ルパンと共にニッポニアをサバイブし、男性中心の政界に新しい風を吹かせる」人物と説明。

河合については、聡明さと芯の強さを併せ持ち、常識にとらわれず世界を前向きに変えていけるのではないかと思わせる芝居で、「作品全体に一筋の希望をもたらしてくださっています」と評価する。

そして、河合演じる雅と石原演じる弥生による“シスターフッドの物語”も見どころとして挙げた。

河合は視聴者に向け、「皆さまがどうご覧になるか、とても気になります」とコメント。「へー、あっそう、おもしろい、わからない、ありえない」と、どんな反応であっても、作中ではニッポニアという国で実際に起きていることを描いていると語る。

自身も作品を通してこの国について知っていく中で「目から鱗が落ちるように面白かったですし、愕然としました」といい、「皆さんにも、とにかく面白く、愕然と、見てもらえればいいなと思います。鋭利でたのしいドラマです」と呼びかけている。

【編集部MEMO】

河合優実は、2000年12月19日生まれ、東京都出身。2019年に俳優デビュー。映画『由宇子の天秤』『サマーフィルムにのって』で第64回ブルーリボン賞新人賞などを受賞し、映画『あんのこと』では第48回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞。ドラマ『不適切にもほどがある!』、映画『ナミビアの砂漠』など、映画・ドラマを中心に幅広く活動している。

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