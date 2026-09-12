放送23年目を迎えたNBS長野放送の情報バラエティ番組『土曜はこれダネッ!』が、10月3日から17時スタートに拡大する(毎週土曜17:00～19:00 ※17:25～18:00は別番組)。今年1月から8月までの平均個人全体視聴率は7.5％で同時間帯トップ、1月31日には今年最高となる10.4％を記録。長野県の土曜夕方に定着した“どローカル”番組が、新たな挑戦に踏み出す。

長野の魅力や週末を楽しむための情報を紹介

同番組は、2004年に18時台で放送開始。長野県内のグルメやお出かけ情報、暮らしに役立つ情報、地域の話題などを毎週生放送で伝えてきた。

現在は松山航大アナウンサー、今年新たにMCに加わった益田美悠アナウンサー、“あべちゃん”ことお笑いコンビ・セバスチャンの阿部健一らが出演。スタジオと県内各地を結びながら、長野の魅力や週末を楽しむための情報を紹介している。

土曜18時台は各局の人気番組が並ぶ激戦時間帯だが、今年1月31日放送回では個人全体視聴率10.4％を記録。今年1月から8月までの平均個人全体視聴率も7.5％で、同時間帯トップとなっている(※ビデオリサーチ調べ、長野地区)。

さらに今年5月からはTVerで見逃し配信をスタート。県外からも視聴できるようになり、長野県出身者やゆかりのある人だけでなく、長野への旅行やグルメ、観光、暮らしに関心を持つ全国の視聴者にも広がりを見せている。

17時台は“ちょっとディープな信州”を発信

10月から新たに加わる17時台では、「もっと知りたい! ふるさと信州」をコンセプトに、長野県の人、自然、文化、経済、スポーツなど幅広いテーマを扱う。

これまで番組で取り上げる機会の少なかった情報も積極的に取材するほか、ゲストコーナーやスタジオでの生展開も充実。出演者と視聴者が一緒に楽しめる企画も予定している。

メイン企画として予定されているのが「77市町村ふれあい散歩(仮)」。出演者が交代で県内77市町村を訪ねて地域を歩き、その土地ならではの風景やグルメ、人々の営みなどを発掘する。出会った人の笑顔を撮影し、最後にまとめて紹介する企画も予定されている。

そのほか、県内で頑張る子どもや若者を応援する企画、視聴者から寄せられた悩みや疑問に答える企画、県内で活躍する人の“元気の源”となる食を紹介する企画なども検討。地域での体験、ローカル新聞やSNSで話題となった情報の深掘り、長野にまつわるクイズやグルメ企画なども予定している。

18時台では、これまで親しまれてきた特集、生中継、料理コーナーなどを引き続き放送する。

松山航大アナ「まずは驚きました」

放送枠拡大について、松山アナは「放送時間を拡大すると聞いて、まずは驚きました」と率直な心境を明かす。

「20年以上、番組のバトンをつないできた先輩方、そして支えてくださった県民の皆さんへの感謝を忘れず、信州のおやきのように、魅力をぎゅっと包み込んだ“具だくさん”の90分をお届けしたいです」と意気込み、「私たちも、時には今までと少し違った味わいを出しながら、番組のアクセントになれたらと思います」と語った。

益田アナも「放送枠拡大が決まった時は驚きましたし、新しい挑戦を前に今もドキドキしています」とコメント。

番組加入からもうすぐ半年を迎える中、「学びの毎日ですが、そのドキドキも楽しみながら新鮮な気持ちを大切にチャレンジし続けたいです」といい、天気コーナー「ますダッシュ!!」についても「県内各地をダッシュし、暮らしに身近な季節の話題を楽しくお伝えします」と予告。「“今週もあっという間だった”と濃密で温かい時間を皆さんにお届けできるよう、『これダネッ!』と一緒に私自身もパワーアップしてまいります!」と力を込めた。

内山P「グルメ・レジャー以外の話題をもっと伝えたい」

番組を手がける内山純一プロデューサーは、取材先や中継先で「『土曜はこれダネッ!』見てます」と声を掛けられることが「何よりの励み」になっていると話す。

これまで週末に役立つお出かけ情報を中心に届けてきたが、「“グルメ・レジャー以外の話題をもっと伝えたい”という思いから放送枠拡大に至りました」と、その狙いを説明した。

「広い長野県にはまだまだ知らない歴史や文化・自然・人々の営みがあふれています」とし、17時台では、そんな「“ちょっとディープな信州”」に注目していくという。

「新たな『これダネッ!』は、ふるさと信州のイマをより広く・深く見つめます。番組の進化にぜひご期待ください」と呼びかけている。

【編集部MEMO】

『土曜はこれダネッ!』は、2004年にNBS長野放送でスタートした情報バラエティ番組。長野県内のグルメ、お出かけ、暮らし、地域の話題などを生放送で紹介している。2026年5月からTVerでの見逃し配信もスタート。出演者の阿部健一は、原田公志とお笑いコンビ・セバスチャンとして活動し、日本テレビ系『所さんの目がテン!』では「かがくの里」専任プレゼンターも務めている。

(C)NBS長野放送