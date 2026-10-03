両チーム無得点の投手戦
ＤｅＮＡ対巨人の一戦は、3回を終えて両チーム無得点の投手戦が続いている。イニング別得点も[0-0-0 vs 0-0-0]と、互いに譲らず序盤を終えた。緊迫した展開で中盤へと駒を進める。
【スタメン】
巨人: 1(中)佐々木 2(二)吉川 3(遊)泉口 4(捕)大城 5(左)丸 6(三)リチャード 7(一)増田陸 8(右)皆川 9(投)井上
ＤｅＮＡ: 1(左)度会 2(二)牧 3(一)筒香 4(右)エンカーナシオン 5(三)宮﨑 6(中)井上 7(捕)古市 8(遊)成瀬 9(投)島田
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|139
|77
|60
|2
|.562
|-
|2
|巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|2
|3
|DeNA
|142
|70
|69
|3
|.504
|8
|4
|広島
|140
|60
|76
|4
|.441
|16
|5
|ヤクルト
|141
|60
|79
|2
|.432
|18
|6
|中日
|143
|60
|81
|2
|.426
|19
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|142
|91
|48
|3
|.655
|-
|2
|西武
|141
|77
|60
|4
|.562
|13
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|143
|65
|76
|2
|.461
|27
|5
|ロッテ
|140
|62
|75
|3
|.453
|28
|6
|楽天
|141
|57
|83
|1
|.407
|34