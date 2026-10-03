両チーム無得点の投手戦

ＤｅＮＡ対巨人の一戦は、3回を終えて両チーム無得点の投手戦が続いている。イニング別得点も[0-0-0 vs 0-0-0]と、互いに譲らず序盤を終えた。緊迫した展開で中盤へと駒を進める。

【スタメン】

巨人: 1(中)佐々木 2(二)吉川 3(遊)泉口 4(捕)大城 5(左)丸 6(三)リチャード 7(一)増田陸 8(右)皆川 9(投)井上

ＤｅＮＡ: 1(左)度会 2(二)牧 3(一)筒香 4(右)エンカーナシオン 5(三)宮﨑 6(中)井上 7(捕)古市 8(遊)成瀬 9(投)島田

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