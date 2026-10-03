両チーム無得点の投手戦

ＤｅＮＡ対巨人の一戦は、3回を終えて両チーム無得点の投手戦が続いている。イニング別得点も[0-0-0 vs 0-0-0]と、互いに譲らず序盤を終えた。緊迫した展開で中盤へと駒を進める。

【スタメン】

巨人: 1(中)佐々木 2(二)吉川 3(遊)泉口 4(捕)大城 5(左)丸 6(三)リチャード 7(一)増田陸 8(右)皆川 9(投)井上

ＤｅＮＡ: 1(左)度会 2(二)牧 3(一)筒香 4(右)エンカーナシオン 5(三)宮﨑 6(中)井上 7(捕)古市 8(遊)成瀬 9(投)島田

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 139 77 60 2 .562 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 142 70 69 3 .504 8
4 広島 140 60 76 4 .441 16
5 ヤクルト 141 60 79 2 .432 18
6 中日 143 60 81 2 .426 19

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 142 91 48 3 .655 -
2 西武 141 77 60 4 .562 13
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 27
5 ロッテ 140 62 75 3 .453 28
6 楽天 141 57 83 1 .407 34