楽天 vs オリックスの試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs オリックス
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス2勝-楽天3勝（9/12 楽天3-5オリックス (オリックス)、9/2 オリックス0-4楽天 (楽天)、9/1 オリックス1-5楽天 (楽天)、8/27 楽天12-4オリックス (楽天)、8/26 楽天5-7オリックス (オリックス)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 138 77 59 2 .566 -
2 巨人 142 76 63 3 .547 2
3 DeNA 141 69 69 3 .500 9
4 広島 139 59 76 4 .437 17
5 ヤクルト 140 60 78 2 .435 18
6 中日 142 59 81 2 .421 20

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 141 91 47 3 .659 -
2 西武 141 77 60 4 .562 13
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 14
4 オリックス 142 65 75 2 .464 27
5 ロッテ 139 61 75 3 .449 29
6 楽天 140 56 83 1 .403 35