楽天、1点リードで序盤を終える

2回裏、マッカスカー選手のタイムリー本塁打で楽天が先制。オリックスはその後も得点を奪えず、楽天が1点リードのまま序盤を終えた。両チームともに追加点がないまま、試合は中盤へ向かう。

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