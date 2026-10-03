ソフトバンク、1点リードで中盤へ

ソフトバンクは2回表、海野のタイムリーで先制。その後は両チームとも追加点を奪えず、0-0から1-0としたソフトバンクが1点リードで序盤を終えた。ロッテは反撃を試みる。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)西川 2(指)山口 3(一)寺地 4(捕)佐藤 5(左)井上 6(右)藤原 7(二)上田 8(三)櫻井 9(遊)小川 10(投)唐川

ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(指)近藤 4(三)栗原 5(左)柳田 6(右)柳町 7(二)牧原大 8(捕)海野 9(遊)庄子 10(投)松本晴

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 139 77 60 2 .562 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 142 70 69 3 .504 8
4 広島 140 60 76 4 .441 16
5 ヤクルト 141 60 79 2 .432 18
6 中日 143 60 81 2 .426 19

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 142 91 48 3 .655 -
2 西武 141 77 60 4 .562 13
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 27
5 ロッテ 140 62 75 3 .453 28
6 楽天 141 57 83 1 .407 34