ソフトバンク、1点リードで中盤へ
ソフトバンクは2回表、海野のタイムリーで先制。その後は両チームとも追加点を奪えず、0-0から1-0としたソフトバンクが1点リードで序盤を終えた。ロッテは反撃を試みる。
【スタメン】
ロッテ: 1(中)西川 2(指)山口 3(一)寺地 4(捕)佐藤 5(左)井上 6(右)藤原 7(二)上田 8(三)櫻井 9(遊)小川 10(投)唐川
ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(指)近藤 4(三)栗原 5(左)柳田 6(右)柳町 7(二)牧原大 8(捕)海野 9(遊)庄子 10(投)松本晴
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|139
|77
|60
|2
|.562
|-
|2
|巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|2
|3
|DeNA
|142
|70
|69
|3
|.504
|8
|4
|広島
|140
|60
|76
|4
|.441
|16
|5
|ヤクルト
|141
|60
|79
|2
|.432
|18
|6
|中日
|143
|60
|81
|2
|.426
|19
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|142
|91
|48
|3
|.655
|-
|2
|西武
|141
|77
|60
|4
|.562
|13
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|143
|65
|76
|2
|.461
|27
|5
|ロッテ
|140
|62
|75
|3
|.453
|28
|6
|楽天
|141
|57
|83
|1
|.407
|34