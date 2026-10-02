文化服装学院は10月14日、CHARGESPOT、TSTエンタテイメントの協力のもと、「ファッションの感性で挑むモバイルバッテリー安全啓蒙プロジェクト」の公開プレゼンテーションを実施する。

本企画は、INFORICHが運営するモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」とエンターテインメントコンテンツを手掛ける「TSTエンタテイメント」との産学連携により、授業の一環として実施されるもの。

ファッションプロモーションコースの学生が、モバイルバッテリーの安全性啓蒙という企業課題に向き合いながら学びを深め、公的機関や企業、調査データなどの二次情報から社会環境や生活者の動向を捉え、仮説をもとにアンケートやインタビューなどの一次調査を実施。

最終的には、リサーチから得られた生活者のインサイトをもとに、ファッションを学ぶ学生ならではの感性やクリエイティブ力を活かし、モバイルバッテリーの安全性を効果的に伝えるプロモーション施策を企画・提案する。

公開プレゼンテーションは、10月14日10時～12時半、文化服装学院(C館20階)にて全12チームによって開催される。発表されるプレゼンテーションタイトル(一部抜粋)は以下のとおり。