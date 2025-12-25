フジテレビのドキュメンタリー特番『密着!中村屋ファミリー 勘九郎の涙 七之助の結婚 歌舞伎の絆…宿命の大舞台SP』が、31日(12:00～)に放送。星野源がナレーションを担当する。

6月に結婚式を挙げた中村七之助と杏奈さん

2012年に急逝した十八世中村勘三郎さんが、まだ勘九郎を名乗っていた1990年に始まったこの密着ドキュメンタリーは、勘三郎さん、そして中村勘九郎(44)と中村七之助(42)を幼少時代から追った35年以上にわたる人気シリーズ。26作目となる今回は、七之助が生涯の伴侶を得て開かれた、豪華かつ温かい結婚披露宴の一部始終をカメラが記録し独占披露、新しく中村屋ファミリーに加わった妻・杏奈さんの姿も映し出す。

勘九郎は、歌舞伎座『仮名手本忠臣蔵』四段目の塩冶判官に初役として臨む。「歌舞伎役者をやっていて本当によかった」と言うほどの大切な役。楽屋に漂う張り詰めた空気からは並々ならぬ覚悟が感じられた。くしくもそんな大舞台の初日、中村屋にとって非常に大きな悲しみの知らせが届く。

勘九郎の2人の息子、勘太郎は14歳、長三郎は12歳になった。身長が170cmを超え文字通り急成長の勘太郎は、本格的な女方や激しい立ち廻りのある武士の役に挑む。一方の長三郎も大奮闘、劇作家・野田秀樹が脚本・演出する歌舞伎の舞台では、自らアピールもして特別な役をつくってもらい、名優たちに交じって熱い稽古に臨んだ。

もう一人、注目するのは、勘三郎さんに「3人目の息子」として認められた“部屋子”の中村鶴松。映画『国宝』(2025年・東宝)でよく知られることとなった部屋子という存在から、自主公演を開催するなどして大きな役に挑み続け、ついに幹部昇進がかない「中村舞鶴」という新しい名を初代として襲名するというニュースが飛び込んでくる。

そして今回「語り」を務める星野は、七之助とは友人関係であるだけでなく、ヒット曲「化物」は亡き勘三郎さんを思い書かれたという“ゆかり”も。そんな星野が、大きな喜びと深い悲しみの中で奮闘する中村屋ファミリー激動の1年を語り上げる。

