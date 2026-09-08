ディー･アップの「プレミアムマスカラリムーバー」が、『LDK the Beauty』2026年8月号のマスカラリムーバー部門で第1位とベストバイをW受賞した。

プレミアムマスカラリムーバー

20秒待って流すだけでマスカラを簡単オフ

「ディーアップ プレミアムマスカラリムーバー」(1,320円)は、落としにくいウォータープルーフマスカラもみるみる溶かし、塗って流すだけの簡単なステップでスッキリ落とせるという。こすらずに落とせるため、目元にやさしい使い心地を実現。疲れた夜でも手間をかけずにマスカラをオフできる。

また、ひと塗りでまつげ全体に液が行き渡る深溝のコームタイプとなっており、どの面でも向きを気にせずスムーズに塗ることができる。先端は細く設計されており、目頭や下まつげなどの細かな部分にも塗りやすい形状となっている。

ディーアップ プレミアムマスカラリムーバー 1,320円

『LDK the Beauty』で第1位&ベストバイをW受賞

『LDK the Beauty』は、広告を一切掲載せず、メーカーへの忖度なくコスメやスキンケア商品を徹底検証・評価する月刊美容雑誌。プチプラからデパコスまで幅広いアイテムを本音でテストし、使う人目線の情報を発信している。

「ディーアップ プレミアムマスカラリムーバー」は、オフ度・使用感ともに高い評価を獲得。「マスカラリムーバー部門第1位」と「ベストバイ」を受賞した。