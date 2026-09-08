ディー・アップは、ネイルブランド「TONE DROP(トーンドロップ)」から、秋の新色4色を9月4日より発売する。

TONE DROP(トーンドロップ)

「TONE DROP」は、“モチの良さ”にこだわったネイルブランド。今回の新色は、大人気のマグネットシリーズから登場する秋のコレクションで、ブランドならではの速乾処方を採用している。ネイルポリッシュでも手軽にマグネットネイルを楽しめるという。マグネットを当てることで浮かび上がる幻想的な輝きと、深みのあるベースカラーがコントラストを生み、まるでジェルネイルのような立体感と“ちゅるん”としたツヤ感のある仕上がりに。

秋の深みをまとうマグネットネイル4色

秋の新色は、肌なじみの良いベージュピンクから濃密なダークブラウン、神秘的なディープブルーまで、シックな4色を展開。専用の超強力マグネットスティックが付属する。

TONE DROP(トーンドロップ) 秋の新色

「トーンドロップネイルポリッシュ 073 Bare Glow」(1,650円)は、ヌーディーな抜け感と上品な輝きが溶け合う肌なじみの良いベージュピンク。

073 Bare Glow 1,650円

「トーンドロップネイルポリッシュ 074 Beloved」(1,650円)は、クラシカルな美しさにぬくもりを宿した大人のブラウンレッド。

074 Beloved 1,650円

「トーンドロップネイルポリッシュ 075 Dark Wood」(1,650円)は、艶やかな木肌にひとすじの光を宿す濃密ダークブラウン。

075 Dark Wood 1,650円

「トーンドロップネイルポリッシュ 076 Jellyfish」(1,650円)は、深海のような静けさの中で神秘的な輝きを放つディープブルー。

076 Jellyfish 1,650円

取り扱い店舗は、PLAZA、LOFT、ハンズ、ショップイン、アインズ&トルペ、アットコスメストア、ディーアップ公式オンラインショップ。取り扱い状況については店舗への確認が必要となる。