ディー・アップは、ネイルブランド「TONE DROP(トーンドロップ)」から、秋の新色4色を9月4日より発売する。
「TONE DROP」は、“モチの良さ”にこだわったネイルブランド。今回の新色は、大人気のマグネットシリーズから登場する秋のコレクションで、ブランドならではの速乾処方を採用している。ネイルポリッシュでも手軽にマグネットネイルを楽しめるという。マグネットを当てることで浮かび上がる幻想的な輝きと、深みのあるベースカラーがコントラストを生み、まるでジェルネイルのような立体感と“ちゅるん”としたツヤ感のある仕上がりに。
秋の深みをまとうマグネットネイル4色
秋の新色は、肌なじみの良いベージュピンクから濃密なダークブラウン、神秘的なディープブルーまで、シックな4色を展開。専用の超強力マグネットスティックが付属する。
「トーンドロップネイルポリッシュ 073 Bare Glow」(1,650円)は、ヌーディーな抜け感と上品な輝きが溶け合う肌なじみの良いベージュピンク。
「トーンドロップネイルポリッシュ 074 Beloved」(1,650円)は、クラシカルな美しさにぬくもりを宿した大人のブラウンレッド。
「トーンドロップネイルポリッシュ 075 Dark Wood」(1,650円)は、艶やかな木肌にひとすじの光を宿す濃密ダークブラウン。
「トーンドロップネイルポリッシュ 076 Jellyfish」(1,650円)は、深海のような静けさの中で神秘的な輝きを放つディープブルー。
取り扱い店舗は、PLAZA、LOFT、ハンズ、ショップイン、アインズ&トルペ、アットコスメストア、ディーアップ公式オンラインショップ。取り扱い状況については店舗への確認が必要となる。