







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間24日、2Aから抜擢されていたホスエ・デポーラ外野手が3Aへ降格した。メジャー在籍期間は約2週間ながら、確かな爪痕を残して評価を高めたが、その同選手が大谷との“初邂逅”について語った。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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デポーラは同19日に行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ戦の8回裏、ムーキー・ベッツ内野手の2ラン本塁打で生還後に同僚たちとハイタッチを交わしていた際、大谷を二度見して驚いたような表情を見せたとしてSNS上で話題を呼んだ。



同メディアは「得点を挙げたデポーラが同僚たちと喜びを分かち合った際、ダグアウトに大谷がいるとは思っていなかったという。それが、話題となったあのリアクションにつながった」と言及。



続けて、「実はその日の早い時間に彼を見かけていたんだけど、試合に来ているとは思っていなかった。びっくりしたよ。彼ともハンドシェイクしたんだけど、その後にもう一度見て『えっ、ここにいるじゃん』ってなったよ」という本人のコメントを伝えている。











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