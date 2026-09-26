アジア大会2026 セパタクローのテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大…

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アジア大会2026 セパタクローのテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大会 愛知・名古屋
アジア競技大会 愛知・名古屋2026のセパタクローは、9月20日（日）～10月3日（土）に開催されます。男子・女子のチームレグを皮切りに、男子レグ、女子ダブル、男女クアドラントの各種目を実施。U-NEXTでは、男子レグ・女子ダブルの準決勝と決勝のライブ配信予定が確認されています。本記事では、セパタクローのテレビ放送、ネット配信、競技日程をまとめます。
会場：名古屋市瑞穂公園体育館
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セパタクローのテレビ放送予定
放送日
放送開始
放送予定
中継
現時点で、セパタクローの競技中継に関するテレビ放送予定は確認できていません。
※テレビ放送予定は今後追加・変更される場合があります。最新情報はTBS「アジア競技大会2026公式HP」の放送スケジュールをご確認ください。
セパタクローのネット配信予定
セパタクローはでライブ配信予定です。現時点では、9月28日の男子レグ・女子ダブル準決勝、9月29日の男子レグ・女子ダブル決勝の配信予定が確認されています。
配信日
配信開始
種目・ラウンド
配信サービス
9月28日（月）
14:00～
男子レグ 準決勝
女子ダブル 準決勝
9月29日（火）
9:00～
男子レグ 決勝
女子ダブル 決勝
9月28日・29日ライブ配信予定
セパタクローをU-NEXTでチェック
U-NEXTではアジア大会のセパタクローをライブ配信。男子レグ、女子ダブルの準決勝・決勝をチェックできます。
※リンク先で最新の配信対象種目・配信時刻をご確認ください。
※U-NEXTで現時点に確認できているセパタクローの配信は、9月28日の男子レグ・女子ダブル準決勝と、9月29日の男子レグ・女子ダブル決勝です。その他の日程については配信を推測せず、確認できた情報のみ掲載しています。
セパタクローの競技日程
日付
競技時間
種目
ラウンド
9月20日（日）
9:00～12:00
男子チームレグ
予選
9月20日（日）
14:00～17:00
女子チームレグ
予選
9月21日（月・祝）
9:00～12:00
男子チームレグ
予選
9月21日（月・祝）
14:00～17:00
女子チームレグ
予選
9月22日（火・休）
9:00～12:00
男子チームレグ
予選
9月22日（火・休）
14:00～17:00
女子チームレグ
予選
9月23日（水・祝）
9:00～12:00
男子チームレグ
予選
9月23日（水・祝）
14:00～17:00
女子チームレグ
予選
9月24日（木）
9:00～12:00
男子チームレグ
準決勝
9月24日（木）
14:00～17:00
女子チームレグ
準決勝
9月25日（金）
9:00～12:00
女子チームレグ
決勝
9月25日（金）
14:00～18:05
男子チームレグ
決勝・表彰式
女子チームレグ 表彰式
9月27日（日）
9:00～11:00
男子レグ
女子ダブル
予選
9月27日（日）
14:00～17:00
男子レグ
女子ダブル
予選
9月28日（月）
9:00～11:00
男子レグ
女子ダブル
予選
9月28日（月）
14:00～17:00
男子レグ
女子ダブル
準決勝
9月29日（火）
9:00～12:50
男子レグ
女子ダブル
決勝・表彰式
9月30日（水）
9:00～11:00
男子クアドラント
女子クアドラント
予選
9月30日（水）
14:00～18:00
男子クアドラント
女子クアドラント
予選
10月1日（木）
9:00～11:00
男子クアドラント
女子クアドラント
予選
10月1日（木）
14:00～16:00
男子クアドラント
女子クアドラント
予選
10月2日（金）
9:00～11:00
男子クアドラント
女子クアドラント
予選
10月2日（金）
14:00～17:00
男子クアドラント
女子クアドラント
準決勝
10月3日（土）
9:00～12:55
男子クアドラント
女子クアドラント
決勝・表彰式
※9月26日（土）はセパタクローの競技セッションは予定されていません。大会公式プログラムでは「男子クアドラント」「女子クアドラント」の名称を使用しています。競技詳細情報では「クワッド」と表記される場合があります。
日程・放送予定について
競技の開催日・セッション時間は、2026年8月19日発表の愛知・名古屋2026大会公式「セッションスケジュール」を一次情報としています。チームレグ、レグ、ダブル、クアドラントの種目・ラウンドは、確認済みの競技詳細情報をもとに整理しています。
大会公式資料では、競技日程は今後変更される場合があると案内されています。テレビ放送予定・ネット配信予定についても変更となる場合があります。
競技日程：愛知・名古屋2026大会公式資料（2026年8月19日発表）
放送予定：TBS「アジア競技大会2026公式HP」参照
ネット配信予定：U-NEXT「アジア大会 愛知・名古屋」参照
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