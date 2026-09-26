







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間23日に佐々木朗希投手とアンディ・パヘス外野手、翌24日は大谷と故障者が相次いで復帰した。チームにとっては間違いなく追い風だが、それでも完全体には程遠いようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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同メディアは「ドジャースはナリーグ第1シード以上のものが懸かる中、レギュラーシーズンの最終盤を迎えている。フレディ・フリーマン内野手にとっては、チームが故障による身体的な負担を抱えていることから、1回戦免除を確保することが特に重要になっている」と言及。



続けて、「なぜそれが重要なのかは、みんな分かっていると思う、ここに来て、満身創痍の状態でシーズン終盤を迎えている選手がたくさんいる。今年はあちこちに痛みを抱えている選手が多い」というフリーマンのコメントを伝えている。



コンディション不良を抱えながらプレーを続けている選手が多いとなると、ポストシーズンでどれだけ実力を発揮できるか不透明な部分も出てくるが、今後どれだけコンディションを整えられるかは注目ポイントとなりそうだ。











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