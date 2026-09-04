龍神自動車、三井住友カード、ジェーシービー、小田原機器、QUADRACは9月19日、龍神自動車が運営するバス路線(熊野本宮線)でクレジットカード等のタッチ決済による「クレカ乗車」サービスを開始する。

インバウンド需要拡大を背景に「クレカ乗車」を導入

熊野本宮線は、世界遺産・熊野古道への主要なアクセス路線として、国内外から多くの人に利用されている。近年、熊野古道エリアを含む和歌山県ではインバウンド需要が拡大しており、2025年の外国人宿泊客数は71万人泊を超え、過去最高を記録した。また、和歌山県では2030年に旅行消費額2,900億円、インバウンド消費額300億円の達成を目指し、国内外からの誘客促進や受入環境整備を進めている。

一方、熊野本宮線では現金やQRコード決済による運賃支払いに対応しているものの、利用には事前の現金準備やアプリの設定、チャージ、乗車直前のアプリの立ち上げなどが必要な場合がある。また、交通事業者にとっても現金管理や整理券運用に係る負担が課題となっていた。

こうした背景から、龍神バスでは、訪日外国人をはじめとする利用者の利便性向上に加え、円滑な乗降による定時運行の確保、現金管理業務の効率化などを目的として、同サービスを導入する。今後は将来的な全路線への導入も視野に入れ、公共交通のDX化と持続可能な地域交通の実現を目指す。

カードやスマホを乗降時にタッチして運賃支払い

同サービスの導入により、これまで現金またはQRコードが決済手段であった熊野本宮線の運賃支払いにおいて、タッチ決済対応のカード(クレジット・デビット・プリペイド)や、カードが設定されたスマートフォン等を、新たに設置する専用端末に乗車時・降車時の2回タッチすることで、そのまま利用できる。

対象路線は熊野本宮線の紀伊田辺駅～発心門王子、本宮大社前～発心門王子。決済ブランドはVisa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯となる。