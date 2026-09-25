作家・医師の久坂部羊氏による小説『MR』を原作に、金井紘監督が、向井理を主演に迎え映像化したWOWOWの『連続ドラマW MR -医薬情報担当者-』(毎週日曜22:00～、全5話 ※第1話無料放送・配信)が、10月4日にスタートする。

医師や薬剤師らを訪ね、医療用医薬品の情報提供・収集と適正使用の推進を担う製薬会社の医薬情報担当者「MR＝Medical Representative」を主人公に、製薬業界と医療現場の裏側、命に向き合う人々の葛藤を描く同作。向井が演じるのは、準大手製薬会社「天保薬品」の東京支店第三営業所長で、MRの紀尾中正樹。患者、医師、製薬会社の間で揺れながらも、“患者ファースト”という信念を貫こうとする人物だ。

役作りでは専門的な知識を入念に調べながらも、人物像を決めつけすぎず、現場で生まれる可能性を大切にしているという向井。声や間で「状況」を伝える芝居や、今回の現場での気づき、そして「誰のために芝居をするのか」――俳優としての仕事への向き合い方を聞いた。

向井理 撮影：蔦野裕

役作りは「ある程度余白を残しておく」

――脚本を最初に読まれたときは、どのような印象を持たれましたか?

正直、最初にオファーを頂いたときは、MRを題材にしたドラマなんて、そんな危険なこと……と思いました。どこから何を言われるか分からないので、どんな内容なんだろうと身構えていたんです。でもいざ台本を読んでみると、分かりやすい対立や、自分の理想と相手の理想の違いがはっきり描かれていて、エンターテインメントだなと思いました。

実際の医療業界に、本来悪役なんていないと思うんです。みなさん、人を救うために仕事をしているはずなので。そこをリアルに書きすぎるとエンタメにならないので、そこは割り切って作られているなと感じました。あら探しをするのではなく、「あるある」を探すつもりで見てもらえたら、楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。

――今回演じるMRという仕事は、もともと身近な存在だったそうですね。

大学時代の同期で、卒業後にMRになった人が多かったんです。だから、もともと身近な仕事ではありました。今回、実際に演じてみると、例えば僕が演じる紀尾中は、決して病院の廊下の真ん中を歩かなかったり、エレベーターを使わずに階段を使ったり。細かいところにMRらしい行動があって面白かったです。現場には製薬監修の方も入ってくださっていて、そういう話を聞けたのもすごく勉強になりました。

――役作りについては、どんな準備を?

台本に書いてあることで、自分が分からないことは絶対に調べます。知らないまま現場に行って、言葉だけスラスラしゃべっても、そこに重みが出ないと思うので。今回は、薬名は基本架空のものですが、医学用語などは調べましたし、大学で遺伝子工学を勉強していたので、その知識が役立ったところもありました。ただ、それはあくまで僕自身のやり方で、ほかの人も同じようにやらなければいけないとは思っていません。

――そうやって綿密な準備をしたうえで、紀尾中という人物を作っていかれると。

でも、自分の意見が果たして正解なのかなんて分からないので、最初から「この人はこういう人間だ」と決めてしまわないようにしています。「この人だったら、こういうこともするかもしれない」と、ある程度余白を残しておく。そのほうが可能性を潰さずにいられると思うんです。

――余白を残す一方で、かなり細かい部分まで考えて演じているようにも見受けられます。

そこは考えます。紀尾中だったら、どういうしゃべり方をするのか、カバンをどう持つのか、どんな姿勢で、どう歩くのか。そういう細かいことは考える。でも、だからといって「自分が考えたものが絶対」ということではないんです。演じる上では、いろんな意見があって、時にはそのハイブリッドが良かったりもするので、あまり固定したくない。物づくりに対する自分なりの信念はありますけど、それを全面的に出す必要もないと思っています。

紀尾中の“暴走”「正直、共感できなかった」

――紀尾中というキャラクターについて、共感できる部分と、逆にちょっと理解しがたいと感じる部分はありますか?

物語が進むと、紀尾中の若い頃のトラウマみたいなものが少しずつ見えてくるんです。責任感が強いからこそ、自分のミスだと抱え込んでしまう。だから「患者ファースト」になったというのはすごく分かりますし、こういうMRがいてほしいなとも思います。

ただ、それだけ周りが見えなくなって、特に第4話から第5話にかけては結構暴走しているんです。演じながら自分でも「めっちゃ暴走してる」と思っていました(笑)。その部分は正直、共感できなかったですね。

――紀尾中の部下にあたる、新人MRの市橋役を演じた正門良規さんとの共演では、どんなことを感じましたか?

市橋と紀尾中はタイプが違いますけど、「患者さんを救いたい」という熱意は共通しているんですよね。第三営業所のみんなそれぞれ仕事に対する熱意があって、足りないところを補い合っている。そういう関係性は面白かったです。

――正門さんとは、役作りについて何か話をされたりも?

特にはしていないです。僕から「こうしたほうがいい」と言うことでもないと思っているので。ただ、こういうふうに作ることもあるんだ、というのを見てもらえたらいいなとは思います。

――金井紘監督からは、どのような演出を?

金井監督は、役者を動かしながらセリフを言わせることが多かったんです。舞台でいうところの“ミザンス(※役者の立ち位置や動き)”をつけながらしゃべるので、役者としては結構難しい。でも、みんな完璧にやっていましたし、そういう演出もすごく勉強になりました。

あと、相手の俳優さんに「一拍か二拍待ってからセリフを言ってください」と指示しているのを聞いたときは、「本当、それ!」と思いました(笑)。僕自身もそこは意識していたので。そういう細かいところまで監督が見ているんだなと感じて、信頼できる方だと思いました。