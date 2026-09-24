リクスタは9月24日、「2026年パ・リーグ優勝 福岡ソフトバンクホークス選手の珍しいレア名字ランキング」を発表した。「名字由来net」Web・アプリの名字データベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに、実世帯が確認できる名字のみを集計。全国人数の少ない順で抽出した。

2026年パ・リーグ優勝 福岡ソフトバンクホークス選手の珍しいレア名字ランキング

1位は全国におよそ80人の「上茶谷」

第1位は、「上茶谷 大河(かみちゃたに たいが)」投手の名字「上茶谷」さんだった。全国人数およそ80人。「上茶谷」投手の出身地でもある京都府が全国最多だ。

第2位は「谷川原 健太(たにがわら けんた)」捕手の名字「谷川原」さん。全国人数はおよそ620人。三重県志摩起源ともいわれ、その三重県におよそ340人(約55%)と半数近くの「谷川原」さんがいる。

第3位は、「若田部 健一(わかたべ けんいち)」投手コーチ。「若田部」さんの全国人数はおよそ1,100人。最も多いのは栃木県で、およそ510人(約46%)みられる。

周東、牧原、栗原、小久保もランクイン

第4位は「周東 佑京(しゅうとう うきょう)」外野手。今シーズンはプロ通算250盗塁達成や、27年ぶり史上5人目のランニング満塁本塁打達成など活躍をみせた。「周東」さんは、上総国周准郡周東荘がルーツの1つ。最多都道府県は群馬県でおよそ480人(約37%)。「周東」外野手も群馬県の出身だ。

第10位に、チームの優勝を決めた9月17日オリックス戦にて、決勝打含む3打点を挙げた「牧原 大成(まきはら たいせい)」内野手がランクイン。「牧原」さんは、甲斐国巨摩郡牧原(現・山梨県)などがルーツの1つ。愛知県が最多でおよそ2,600人(約46%)の「牧原」さんがみられる。

第23位に「栗原 陵矢(くりはら りょうや)」内野手。今シーズンでは両リーグ最速100打点を記録、セ・パ交流戦でも優秀選手賞に選ばれた。「栗原」さんは全国におよそ120,000人おり、埼玉県に最も多いおよそ26,300人(約22%)がみられる。

2024シーズンの一軍監督就任から、3年連続でチームをリーグ優勝に導いた「小久保 裕紀(こくぼ ひろき)」監督の名字「小久保」は第12位だった。「小久保」さんは起源の1つに武蔵国入間郡小久保村があり、埼玉県に最多のおよそ6,400人(約25%)みられる。