リクスタは9月2日、「『菊』のつく名字ランキングベスト30」を発表した。同ランキングは、「名字由来net」Web・アプリの名字データベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに、実世帯が確認できる名字のみを集計。「菊」の字を含む名字を対象とし、全国人数が多い順に抽出した。

「菊」のつく名字トップ3

第1位は、「菊地(きくち)」さんだった。全国におよそ175,000人。全国最多の都道府県は東京都でおよそ23,100人(約13%)みられる。ルーツには現在の熊本県、肥後国菊池郡などがある。

第2位には「菊池(きくち)」さんがランクイン。全国人数はおよそ154,000人。関連姓に第1位の「菊地」さんがあり、同じく肥後国菊池郡が発祥の1つ。最多都道府県は岩手県でおよそ28,500人(約19%)。同姓の有名人には、アイドルグループ「timelesz」の「菊池 風磨(きくち ふうま)」さんや、MLBのロサンゼルス・エンゼルス所属「菊池 雄星(きくち ゆうせい)」選手などがいる。「菊池 雄星」選手は岩手県の出身だ。

第3位には「菊田(きくた)」さん。全国人数はおよそ18,600人。宮城県に最も多いおよそ3,300人(約18%)がみられる。

三文字名字や一文字名字も

第4位は「菊川(きくかわ)」さんで、全国人数はおよそ11,300人。起源には現愛媛県である伊予国宇和郡菊川村がある。現在は大阪府に最多のおよそ1,300人(約12%)、続いて起源の1つである愛媛県におよそ1,100人(約10%)と多くみられる。俳優の「菊川 怜(きくかわ れい)」さんなどが有名だ。

第5位「菊谷(きくたに)」さん(全国およそ4,600人)は、北海道に最も多いおよそ620人(約13%)がみられる。元ラグビー選手「菊谷 崇(きくたに たかし)」さんなどの名字だ。

第8位は「菊島(きくしま)」さん。全国人数およそ2,600人。第29位には「菊嶋(きくしま)」さんもランクインしており、共に現在の山梨県である甲斐国八代郡菊島村が起源の1つとされる。

第15位に、ベスト30では唯一の三文字名字「菊地原(きくちはら)」さんがランクイン。全国人数はおよそ1,400人。現神奈川県である相模起源ともされており、神奈川県におよそ1,000人(約71%)と大多数の人がみられる。有名人では、神奈川県出身でもある元プロ野球選手の「菊地原 毅(きくちはら つよし)」さんなどが知られている。

第17位には「菊(きく)」さん。今回のテーマである漢字一文字の名字である。全国人数はおよそ1,000人。大阪府におよそ220人(約22%)と最も多くみられる。