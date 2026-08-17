リクスタは8月12日、「『西』のつく名字ランキングベスト30」を発表した。同ランキングは、「名字由来net」Web・アプリの名字データベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに、実世帯の確認ができる名字を集計。「西」の字を含む名字を対象とし、全国人数が多い順に抽出した。

「西」がつく名字、トップ3

「西」のつく名字ランキング、第1位は「西村(にしむら)」さんだった。全国人数はおよそ297,000人。全国順位は44位。「東」「南」「北」のつく名字の第1位(東:127位、南:200位、北村:116位)よりも上位に位置するメジャーな名字である。大阪府に最も多いおよそ36,000人(約12%)見られる。同姓の有名人には、お笑いコンビ「バイきんぐ」の「西村 瑞樹(にしむら みずき)」さんなどがいる。

第2位は「大西(おおにし)」さん。全国人数およそ169,000人。兵庫県に最多のおよそ26,200人(約16%)が見られる。有名人にはアイドルグループ「なにわ男子」の「大西 流星(おおにし りゅうせい)」さんなどが存在し、流星さんも兵庫県出身。

第3位は「西田(にしだ)」さん。全国人数およそ157,000人。大阪府におよそ28,300人(約18%)と最も多く見られる。バレーボール男子日本代表の「西田 有志(にしだ ゆうじ)」選手や、歌手・タレントの「西田 ひかる(にしだ ひかる)」さん、国民的俳優の「西田 敏行(にしだ としゆき)」さん、お笑いコンビ「笑い飯」「西田 幸治(にしだ こうじ)」さんなどが有名だ。

8位には一文字の「西」がランクイン

第8位には、今回のテーマである一文字の「西(にし)」さんがランクインした。全国人数およそ87,100人で、大阪府がおよそ10,100人(約12%)と最多。阪神タイガース所属の「西 勇輝(にし ゆうき)」選手などがいる。

第20位は「西島(にしじま)」さん。全国人数およそ22,300人。静岡県が最多のおよそ2,400人(約11%)見られる。有名人では俳優の「西島 秀俊(にしじま ひでとし)」さん、歌手「西島 隆弘(にしじま たかひろ)」さんなどがいる。

第22位は「寺西(てらにし)」さん。全国人数およそ19,200人。現在の愛知県である尾張国海東郡が起源とされている。大阪府に最多のおよそ4,800人。起源のひとつ愛知県におよそ3,500人見られる。有名人ではアイドルグループ「timelesz」の「寺西 拓人(てらにし たくと)」さんなどがあげられる。

「西」のつく名字は東西南北で最多

方角のつく名字のトップ30における全国合計人数を比較すると、「『北』のつく名字ランキングベスト30」の上位30位ではおよそ674,300人、「『東』のつく名字ランキングベスト30」ではおよそ471,400人、「『南』のつく名字ランキングベスト30」ではおよそ254,700人という結果であったのに対し、「西」のつく名字の全国合計人数はおよそ1,885,600人となる。東西南北の4つの方角の中で最も多い人数であることがわかった。上位7位までの名字すべてが全国人数100,000人を超えており、日本国内で非常に広く普及していることが判明する結果となった。