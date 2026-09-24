北海道電力は9月15日、北海道コンサドーレ札幌を支援する電気料金プラン「北海道コンサドーレ札幌応援プラン」の受付を開始した。加入者が支払う月額250円を、同社がクラブの強化につながる支援としてコンサドーレに支払う仕組みだ。

「北海道コンサドーレ札幌応援プラン」の概要

同プランは、指定の電気料金プランに付帯して加入するもの。追加応援金対象プランの場合は、同社が月額100円を上乗せし、合計月額350円をコンサドーレに支払う。

追加応援金の対象となるのは「エネとくポイントプランB」「エネとくスマートプラン」「ふらっとソーラープラン」など。「時間帯別電灯(ドリーム8)」や「3時間帯別電灯(eタイム3)」なども加入対象だが、追加応援金の対象には含まれない。

加入者には特典として、「加入証明カード」と「オリジナルユニフォームキーホルダー」を進呈する。今後は、加入証明カードの提示で限定グッズが当たる企画なども実施する予定で、企画の告知は特設サイトで行うとしている。申し込みは、特設サイト内の申し込み画面から受け付ける。

同社はコンサドーレのオフィシャルトップパートナーを務めており、同プランを通じて、より多くの顧客とともにコンサドーレを応援していく構えだ。