北海道電力は8月28日、経済産業省の「令和8年度 洋上風力発電人材育成事業費補助金」に採択されたと発表した。同社は、洋上風力発電の早期実現に向けた基盤整備を目的に同補助金へ応募していたといい、採択を受けて「トレーニングセンターの設置」および「上ノ国高等学校における学校設定科目の創設」に着手したとしている。

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「トレーニングセンター」の概要

トレーニングセンターについては、北海道檜山郡江差町の職業訓練施設「まなびっく」内に、風力発電の設備保守に必要な「GWO認証」(国際的な安全基準に基づく訓練を受けたことを証明する認証)を取得できる施設を整備する。北海道内では初となる、一般にも広く利用できるトレーニングセンターになるという。

同補助金を活用して施設の設計・施工を進め、2027年度からトレーニングメニューの提供を開始する予定。あわせて、大歩が所有する北海道函館市内のプールを活用した海上トレーニングセンターの整備に向けた基本設計にも着手しており、開業時期は現時点で2029年度を予定しているとのことだ。

将来的な活用

上ノ国高等学校における学校設定科目の創設に向けては、同補助金を活用してカリキュラムの検討を開始した。

2028年度からの継続的な導入を目標に、2026年度はカリキュラムの基本設計や副読本構成案の作成を進めるとともに、同校の教員や外部専門家による試行授業を実施するとしている。

将来的には、汎用性の高いカリキュラムを共通コンテンツとして整備し、道内の他地域でも活用できるようにする考えだ。

北海道電力は、地域とともに洋上風力発電関連産業の基盤整備を進め、洋上風力発電の円滑な導入・拡大や地域経済の活性化、持続可能なゼロカーボン北海道の実現に取り組んでいく。