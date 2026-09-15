北海道電力は9月11日、すかいらーくホールディングス、HARE晴れとともに取り組むオフサイトPPA用の太陽光発電所が運転を開始したと発表した。すかいらーくホールディングスが所有・運営する店舗の脱炭素化に向けたもので、発電した電力は北海道電力を通じて供給される。

発電所の写真

取り組みの概要

3者は、太陽光発電によるオフサイトPPAの契約を締結しており、開発を進めていた発電所が同日稼働した。オフサイトPPAは、発電事業者が電力需要場所の敷地外に再生可能エネルギー発電設備を設置し、小売電気事業者が電力系統を経由して、その発電設備で発電した電力を特定の顧客に届ける電力契約とされる。

今回運転を開始した発電所で発電された電力は、北海道電力を通じて、すかいらーくホールディングスが所有・運営する北海道内14店舗へ供給する。これにより、年間約250トンのCO 2 排出量削減を実現できる見込みだという。

発電所の所在地は北海道北広島市北の里で、出力は約360kW、年間想定発電量は約49万kWh。パネル枚数は676枚で、所有者はHARE晴れとなる。

3者は今回の取り組みを通じ、長期にわたり協働で地域の脱炭素化に取り組み、北海道が推進する「ゼロカーボン北海道」の実現に貢献していく構えだ。