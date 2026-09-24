楽久屋は9月21日～27日、岐阜県岐南町の日帰り温泉施設「湯どころ みのり」にて、女性向けイベント「べっぴんさんの一週間 vol.12」を開催する。

湯どころ みのり

同施設は、重曹成分を含み肌を滑らかにする天然温泉「いけだゆげ温泉」を楽しめる日帰りの温泉施設。浴場にはオートロウリュ付き高温サウナやフィンランド式サウナ、足湯スチームサウナに加え、水温の異なる3種の水風呂を備える。

いけだゆげ温泉

男女共用の岩盤浴エリアには、ミュージックロウリュやアロマイスを用いたセルフロウリュなど全5室を完備する。館内には3,000冊のコミックをそろえた休憩ラウンジやドクターフィッシュ、鉄板席でお好み焼きなどを味わえる「みのり食堂」や売店があり、1日中過ごせる環境を整える。

岩盤セルフロウリュサウナ

「べっぴんさんの一週間」は今回で12回目の開催となる。今回は、替わり湯一面に花を浮かべる「デンファレバス」を 実施。露天エリアの足湯付きスチームサウナでは、期間限定でよもぎに代わりローズマリーのハーブ蒸気を提供する。常設のボディソルトや泥パックに加え、はちみつパックやCICAパックも無料で利用できる。

デンファレバス

スチーム3種パック

浴場にはPOLAの「ひととき」シリーズのシャンプー、コンディショナー、ボディシャンプーを完備し、充実した美容サービスを提供する。

期間中は女性客全員を対象に、「女だらけの大抽選会」を開催する。1等には選べる人気リゾート施設のペアチケット、2等には湯どころみのりペア招待券(3名)、3等にはヘアケアパウチセット(10名)を用意する。

女だらけの大抽選会

入館料は大人平日800円、土日祝900円。小人(4歳～小学生以下)全日400円、幼児(4歳未満)無料、岩盤浴(入浴料込)は平日1,300円、土日祝1,400円。