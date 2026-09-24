大阪地下街は9月18日～10月17日、映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』とのコラボキャンペーン「事件はウメダで起きている！」を、梅田の地下街「ホワイティうめだ」にて実施する。
期間中、ホワイティうめだ館内のグルメ・サービス・物販テナント((一部対象外店舗あり)で1会計につき1,000円以上購入または飲食をした人に、オリジナルデザインのステッカーを1枚プレゼントする(全2種からランダムで1枚)。ステッカーは数量限定で、なくなり次第終了となる。
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