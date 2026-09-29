「友達がいない」と聞くと、寂しい人や人付き合いが苦手な人をイメージするかもしれません。しかし、実際には「ひとりの時間を大切にしたい」「仕事や趣味に集中したい」など、友達付き合いをあえて優先しない人もいます。

では、社会人になってから友達がいない人には、どのような共通点があるのでしょうか。もしかすると「友達がいない」のではなく、自分にとって必要な人間関係を選んでいるだけなのかもしれません。

この記事では、友達がいない人に当てはまりやすい特徴をはじめ、友達がいないことによるメリット・デメリット、社会人になってから友達をつくるためのポイントについて解説します。

友達がいない人の特徴

友達がいない人の特徴

友達がいない人には、性格だけでなく、生活スタイルや人間関係に対する考え方などにいくつかの傾向が見られます。ここでは、社会人になってから友達がいない人に当てはまりやすい特徴を紹介します。

没頭したいことがある

趣味や仕事など、今集中して取り組みたいことがある人は、人との交流よりも自分のやりたいことを優先します。資格取得やスキルアップのための勉強に励んでいると、気づかないうちに人と過ごす時間が少なくなっていることも。本人にとっては友達がいないというより、自分の時間を充実させることを優先している状態ともいえるでしょう。

ひとりの時間を大切にしたい

誰かと行動をともにするより、自分のペースで自由に過ごすことを好む人もいます。近年は、ひとりでも楽しめるアクティビティやサービスが充実しており、ひとりで過ごすことに心地よさを感じる人も多いです。友達と予定を合わせるよりも、自分の好きなタイミングで好きなことをしたいと考えている場合、友達付き合いを積極的に求めないのは自然なことなのかもしれません。

他人に興味がない

他人の生活や考え方にあまり興味がない人は、友達づくりにも積極的になれない傾向があります。

相手のことを知りたいという気持ちがなければ、質問をしたり、相手の話を広げたりする必要性も感じにくいでしょう。その結果、知り合いはいても、休日に会うような親しい友人はいないという状態になることもあります。

友達よりも家族や恋人との時間を優先したい

休日やプライベートの時間を、家族や恋人と過ごすことで十分に充実させている人もいます。大切にしたい人間関係は人によって異なるため、必ずしも「友達を増やしたい」と考えるとは限りません。家族や恋人との時間を優先しているうちに、友達と会う機会が減り、結果的に友達が少なくなるケースもあります。

人付き合いが苦手

人と話すと緊張したり、会話を続けることが苦手だったりすると、新しい関係を築くことに難しさを感じます。「何を話したらいいかわからない」「嫌われたらどうしよう」と考えているうちに、自分から声をかけるタイミングを逃してしまうことも。人と仲良くなりたい気持ちはあっても、苦手意識から関係を深めるきっかけをつかめないケースもあります。

気を遣いすぎて疲れてしまう

相手の言動を深読みしたり、自分の言動を気にしすぎたりして、他人と過ごすことで疲れてしまう人もいます。

「変なことを言ってしまったかもしれない」と後から自分の言動を反省したり、相手のささいな表情や態度が気になったりすることもあるでしょう。こうした状態が続くと、人と関わることそのものを負担に感じ、次第に交流を減らしてしまう場合があります。

価値観の違いを受け入れられない

友達とはいえ、考え方や生活スタイルがすべて一致するとは限りません。自分とは異なる考え方を全て「間違っている」と決めつけてしまうと、相手との関係を深めることが難しくなります。

また、友達に求める条件が多い人は、少しでも価値観が合わない部分があると「この人とは合わない」と判断してしまうことも。気の合う相手を求めるあまり、友達ができる機会を逃している可能性もあります。

人の欠点ばかり目につく

人と接するとき、相手のよいところよりも気になるところに意識が向いてしまう人もいます。

「話し方が気になる」「マイペースなのが嫌」など、相手の欠点を見つけるたびに距離を置いていると、関係が深まる前に付き合いが終わってしまいます。誰にでも長所と短所があると理解できないと、親しい関係を築くことが難しくなるでしょう。

友達がいないことによるメリット

ひとりならではの利点があります

友達がいないことをマイナスなイメージでとらえる人もいるかもしれませんが、友達付き合いがないからこそ得られるメリットがあります。

ひとりの時間を満喫できる

休日や仕事終わりの時間を、自分の好きなように使えます。好きなタイミングで趣味を楽しんだり、家でゆっくり過ごしたりするのもすべて自分次第です。誰かの予定に合わせる必要がなく、自分のペースで自由に時間を使えるのは、ひとりで過ごすことの大きなメリットでしょう。

自分で考えて行動する機会が増える

誰かに相談したり意見を聞いたりする機会が少ないぶん、自分で考えて判断する場面が増えます。

問題が起きたときに自分なりの解決策を考えたり、自分で選択したりする経験を重ねることで、自分の判断に自信を持てるようになることも。ひとりの時間を通して、自分の価値観や考え方を見つめ直すきっかけにもなるでしょう。

人間関係でのストレスを減らせる

友達付き合いでは、相手の気持ちを考えて行動したり、連絡を取り合ったりするなかで、ストレスを感じることもあります。

友達との交流が少なければ、相手の予定に合わせたり、返信のタイミングを気にしたりする必要もありません。人間関係に疲れやすい人にとっては、周囲に気を遣わず自分のペースで過ごせることがメリットになる場合があります。

家族や恋人との時間をつくりやすい

友達付き合いに時間を割かないぶん、家族や恋人との時間をつくりやすくなります。休日を家族と過ごしたり、恋人と出かけたりするなど、大切な人との時間を充実させることもできるでしょう。友達付き合いとの予定が重なることも少ないため、身近な人との時間を優先したい人にとってはメリットといえます。

友達がいないことによるデメリット

友達になら話しやすいこともあります

一方で、友達がいないことで不便さや寂しさを感じる場面もあります。

困ったときに相談できる相手がいない

仕事や恋愛、家族のことなどは、身近な家族や恋人にはかえって相談しにくいもの。気軽に相談できる友達がいないと、悩みをひとりで抱え込んでしまうことも。友達に話を聞いてもらうことで気持ちが整理されたり、自分とは異なる視点から意見をもらえたりすることもあります。

冠婚葬祭などで友達の少なさを実感する

普段は友達がいないことを気にしていなくても、結婚式や同窓会など、友達が集まる場面に参加すると、自分の交友関係の少なさを実感することもあるでしょう。周囲が多くの友達に囲まれていると、普段は意識していなかった友達の少なさを実感して寂しさを感じてしまうこともあります。

誰とも経験や感情の共有ができない

趣味や旅行、日常のちょっとした出来事を気軽に話せる相手がいないと、楽しかったことやうれしかったことを共有する機会も少なくなります。同じ経験をした人と出来事を振り返ったり、くだらないことで笑い合ったりする時間は、人との交流ならではのもの。友達が少ないと、そんな楽しい時間を多く作れないというのは、デメリットとして大きいかもしれません。

孤独を感じる

たとえひとりでいることが好きな人でも、ふとした瞬間に孤独を感じることはあります。体調を崩したときや気分が落ち込んでいるときなど、無性に誰かと話したくなることもあるでしょう。そんなときに気軽に連絡できる友達がいないと、ひとりで寂しさを抱えることに。

社会人になってから友達づくりをするには

毎日が職場と自宅の往復になると、新しい人と知り合う機会も限られます。社会人になってから友達をつくりたいなら、普段の行動を少し変えてみるのもひとつの方法です。

自分から挨拶をする

友達づくりの第一歩として実践しやすいのが、自分から挨拶をすることです。いきなりプライベートな話を持ちかけるのはハードルが高くても、挨拶なら自然なコミュニケーションとして取り入れられます。

日頃から挨拶を交わしていると、相手に顔や存在を覚えてもらいやすくなります。挨拶をきっかけに「今日は暑いですね」など一言を加えれば、自然な会話につながることもあるでしょう。

自分のことを少しでも話してみる

相手の話を聞くだけでなく、自分のことも少しずつ話してみましょう。お互いのことを知ることで、距離が縮まりやすくなります。

まずは休日の過ごし方や最近見た映画、好きな食べ物など、話しやすい内容から始めるのがおすすめです。共通の趣味や好みが見つかれば、「今度一緒に行ってみよう」など、次の交流につながる可能性もあります。

表情やリアクションを意識する

表情やリアクションは、相手が感じる話しやすさにも影響します。笑顔を見せたり、話に相づちを打ったりするだけでも、「話を聞いてくれている」という安心感につながります。

会話が得意でなくても、相手の話を聞いていることが伝わる反応を意識すれば、話しやすい雰囲気をつくることはできます。

感謝の気持ちは積極的に伝える

人に何かしてもらったときは、「ありがとう」と言葉で伝えることを意識しましょう。

感謝を伝えることは、相手に好印象を持ってもらうためだけでなく、自然なコミュニケーションを重ねるきっかけにもなります。小さなことでも感謝を伝える習慣があると、少しずつ信頼関係を築きやすくなるでしょう。

聞き上手を目指す

話すことに苦手意識がある人は、無理に会話を盛り上げようとせず、まずは相手の話に耳を傾けてみましょう。

「その後どうなったの?」など、相手の話を掘り下げる質問をすると、会話を続けやすくなります。相手の話を途中で否定せず、興味を持って聞く姿勢を意識することも大切です。

イベントに参加してみる

日常生活で新しい出会いがない場合は、新しいコミュニティーに参加してみるのもひとつの方法です。趣味のサークルや習い事、地域のイベントなど、自分が興味を持てる場所を選んでみましょう。同じ趣味や目的を持つ人が集まるため、共通の話題が見つかりやすく、会話のきっかけもつくりやすくなります。

身近にいる魅力的な人のいいところを盗む

人付き合いが上手だと感じる人が身近にいるなら、その人のコミュニケーションを観察してみるのもいいでしょう。

話しかけるタイミングや相手への質問の仕方、会話の広げ方など、参考にできる部分があるかもしれません。すべてを真似する必要はないので、自分でも取り入れやすい方法から試してみましょう。

自分らしくいられる友好関係を築こう

社会人になると、仕事や生活環境の変化によって、学生時代のように友達をつくる機会が少なくなることがあります。そのため、友達がいないこと自体は、決して珍しいことではありません。

大切なのは、友達の人数にこだわることではなく、無理をせず自然体でいられる相手と出会うことです。ひとりの時間も大切にしながら、自分に合ったペースで人との関係を築いていきましょう。