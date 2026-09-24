長年にわたり子どもから大人まで愛されている「トミカ」シリーズ。その魅力を手軽に楽しめるアイテムとして人気なのが、タカラトミーアーツで展開されている「トミカキーホルダー」です。

第8弾となる本商品では、キャンピングカーをイメージした「トヨタ ハイエース」を新たに加え、ダンプカーやタクシー、観光バスといった個性あふれる車両をラインナップ。

約5.5～5.7cmの存在感あるサイズで再現されており、バッグやリュックなどに取り付けて楽しめます。

街で見かける身近な車両から大型車両までそろい、トミカファンはもちろん乗り物好きにも見逃せないコレクションです。

「トミカキーホルダー8」

タカラトミーアーツ

トミカキーホルダー8

9月（9月24日週）発売

全4種

300円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

トヨタ ハイエース



いすゞ ギガ ダンプカー



トヨタ プリウス（タクシー）



三菱ふそう エアロクイーン



今回のラインナップは、街中で活躍する車両から迫力のある大型車両までバラエティ豊かな全4種。

トミカらしい再現度でそれぞれの特徴が表現されており、どれが出ても楽しめるコレクション性の高い内容です。

SNSでの反響

「大人がつけてもかわいい」

「どれが当たっても嬉しい」

「バッグにつけて持ち歩きたい」