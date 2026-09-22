ヤクルト vs 阪神の試合開始前情報
- 対戦カード：ヤクルト vs 阪神
- 開催球場：明治神宮野球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神3勝-ヤクルト2勝（9/3 阪神7-4ヤクルト (阪神)、9/2 阪神3-5ヤクルト (ヤクルト)、9/1 阪神6-2ヤクルト (阪神)、8/20 ヤクルト4-1阪神 (ヤクルト)、8/19 ヤクルト1-2阪神 (阪神)）
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|132
|73
|58
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|134
|73
|59
|2
|.553
|0
|3
|DeNA
|135
|66
|66
|3
|.500
|7
|4
|中日
|137
|59
|76
|2
|.437
|16
|5
|ヤクルト
|133
|57
|74
|2
|.435
|16
|6
|広島
|131
|53
|74
|4
|.417
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|134
|84
|47
|3
|.641
|-
|2
|西武
|134
|74
|56
|4
|.569
|9
|3
|日本ハム
|136
|74
|59
|3
|.556
|11
|4
|オリックス
|136
|63
|71
|2
|.470
|22
|5
|ロッテ
|129
|58
|68
|3
|.460
|23
|6
|楽天
|131
|52
|78
|1
|.400
|31