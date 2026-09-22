あこがれる人も多い"タワマン暮らし"。しかし、そんなタワマンのエレベーターでは、ときに少し気まずい状況が生まれることもあるようです。
今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンの序列に関するエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
タワマン暮らしクイズ「タワマンのエレベーターでの"序列"とは?」
タワマンに住む友達の家へ遊びに行った主人公。エレベーターの多さに感心していましたが、あることをきっかけに高層階と低層階の間に"序列"があることに気付きます。
さて、主人公が感じた"序列"とは、どのようなものだったのでしょうか?
① 高層階と低層階でエレベーターが別だった
② 高層階の人が奥、低層階の人が手前に乗った
③ 低層階の人がボタン操作を担当した
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✅タワマンのエレベーターでの"序列"……続きはこちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
タワマン内でも上下関係が...!?
多くの人が暮らすタワマンでは、エレベーターの混雑を避けるため、高層階用と低層階用に分かれていることもあるようです。
同じタワマンに住んでいても、利用するエレベーターが違う――。何気ない設備の違いから、思わぬ“序列”を感じてしまうこともあるのかもしれません。
▶なお、今回の答えは① 高層階と低層階でエレベーターが別だった でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!