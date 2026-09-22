あこがれる人も多い"タワマン暮らし"。しかし、そんなタワマンのエレベーターでは、ときに少し気まずい状況が生まれることもあるようです。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンの序列に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「タワマンのエレベーターでの"序列"とは?」

タワマンに住む友達の家へ遊びに行った主人公。エレベーターの多さに感心していましたが、あることをきっかけに高層階と低層階の間に"序列"があることに気付きます。

さて、主人公が感じた"序列"とは、どのようなものだったのでしょうか?

① 高層階と低層階でエレベーターが別だった

② 高層階の人が奥、低層階の人が手前に乗った

③ 低層階の人がボタン操作を担当した

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✅タワマンのエレベーターでの"序列"……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

タワマン内でも上下関係が...!?

多くの人が暮らすタワマンでは、エレベーターの混雑を避けるため、高層階用と低層階用に分かれていることもあるようです。

同じタワマンに住んでいても、利用するエレベーターが違う――。何気ない設備の違いから、思わぬ“序列”を感じてしまうこともあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは① 高層階と低層階でエレベーターが別だった でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!