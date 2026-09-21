ＤｅＮＡと阪神、6回終了時点で2-2の同点
1回裏に阪神が先制、3回表にＤｅＮＡが追いつくも、その裏に阪神が勝ち越し。4回表にＤｅＮＡが再び追いつき、2-2の同点。森下（阪神）は2打点、筒香・成瀬（ＤｅＮＡ）はそれぞれ1打点を挙げた。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)前川 右京 7(遊)元山 飛優 8(捕)坂本 誠志郎 9(投)Ｅ・ルーカス
ＤｅＮＡ: 1(左)度会 隆輝 2(二)牧 秀悟 3(三)筒香 嘉智 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(一)佐野 恵太 6(中)蝦名 達夫 7(捕)古市 尊 8(遊)成瀬 脩人 9(投)平良 拳太郎
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|132
|73
|58
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|134
|73
|59
|2
|.553
|0
|3
|DeNA
|135
|66
|66
|3
|.500
|7
|4
|中日
|137
|59
|76
|2
|.437
|16
|5
|ヤクルト
|133
|57
|74
|2
|.435
|16
|6
|広島
|131
|53
|74
|4
|.417
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|134
|84
|47
|3
|.641
|-
|2
|西武
|134
|74
|56
|4
|.569
|9
|3
|日本ハム
|136
|74
|59
|3
|.556
|11
|4
|オリックス
|136
|63
|71
|2
|.470
|22
|5
|ロッテ
|129
|58
|68
|3
|.460
|23
|6
|楽天
|131
|52
|78
|1
|.400
|31