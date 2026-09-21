ＤｅＮＡと阪神、6回終了時点で2-2の同点

1回裏に阪神が先制、3回表にＤｅＮＡが追いつくも、その裏に阪神が勝ち越し。4回表にＤｅＮＡが再び追いつき、2-2の同点。森下（阪神）は2打点、筒香・成瀬（ＤｅＮＡ）はそれぞれ1打点を挙げた。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(左)前川　右京 7(遊)元山　飛優 8(捕)坂本　誠志郎 9(投)Ｅ・ルーカス

ＤｅＮＡ: 1(左)度会　隆輝 2(二)牧　秀悟 3(三)筒香　嘉智 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(一)佐野　恵太 6(中)蝦名　達夫 7(捕)古市　尊 8(遊)成瀬　脩人 9(投)平良　拳太郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 132 73 58 1 .557 -
2 巨人 134 73 59 2 .553 0
3 DeNA 135 66 66 3 .500 7
4 中日 137 59 76 2 .437 16
5 ヤクルト 133 57 74 2 .435 16
6 広島 131 53 74 4 .417 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 134 84 47 3 .641 -
2 西武 134 74 56 4 .569 9
3 日本ハム 136 74 59 3 .556 11
4 オリックス 136 63 71 2 .470 22
5 ロッテ 129 58 68 3 .460 23
6 楽天 131 52 78 1 .400 31