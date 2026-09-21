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【オ 3-5 日】
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試合終了
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OUT
8番 内藤 鵬 サードファウルフライ 3アウト
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OUT
ファースト 清宮 幸太郎が後逸 ランナー：1塁
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OUT
7番 野口 智哉 ファーストエラー ランナー：1塁
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OUT
6番 紅林 弘太郎 サードゴロ 2アウト
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OUT
5番 宗 佑磨 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：サード 野村 佑希 に代わって 4番 奈良間 大己
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OUT
投手交代：ピッチャー 堀 瑞輝 に代わって 10番 柳川 大晟
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OUT
4番 野村 佑希 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 清宮 幸太郎 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 柴田 獅子 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 入山 海斗 に代わって 10番 才木 海翔
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OUT
4番 杉本 裕太郎 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 太田 椋 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 西川 龍馬 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 堀 柊那 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：センター 西川 遥輝 に代わって 7番 五十幡 亮汰
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OUT
守備交代：レフト 代走 五十幡 亮汰 に代わって 1番 西川 遥輝
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OUT
投手交代：ピッチャー 孫 易磊 に代わって 10番 堀 瑞輝
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OUT
守備交代：セカンド 代打 水野 達稀 に代わって 9番 水野 達稀
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OUT
1番 西川 遥輝 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
オ3-5日
9番 水野 達稀 センター犠牲フライ 日本ハム得点！ オ 3-5 日 2アウト ランナー：2塁
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OUT
代打：山縣 秀 に代わって 9番 水野 達稀
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OUT
8番 大塚 瑠晏 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 水谷 瞬 に代わって 7番 五十幡 亮汰
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OUT
7番 水谷 瞬 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 万波 中正 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 富山 凌雅 に代わって 10番 入山 海斗
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OUT
8番 内藤 鵬 サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
7番 野口 智哉 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 紅林 弘太郎 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 加藤 貴之 に代わって 10番 孫 易磊
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OUT
5番 郡司 裕也 サードゴロ 3アウト
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OUT
4番 野村 佑希 見逃し三振 2アウト
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OUT
3番 清宮 幸太郎 見逃し三振 1アウト
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OUT
5番 宗 佑磨 センターフライ 3アウト
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OUT
4番 杉本 裕太郎 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 太田 椋 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
2番 柴田 獅子 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 山岡 泰輔 に代わって 10番 富山 凌雅
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OUT
オ3-4日
1番 西川 遥輝 センターヒット 日本ハム得点！ オ 3-4 日 ランナー：1、3塁
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OUT
1塁ランナー水谷 瞬 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
9番 山縣 秀 空振り三振 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
8番 大塚 瑠晏 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 水谷 瞬 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
6番 万波 中正 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 博志 に代わって 10番 山岡 泰輔
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OUT
1番 西川 龍馬 レフトフライ 3アウト
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OUT
9番 堀 柊那 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 内藤 鵬 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
オ3-3日
7番 野口 智哉 ライトホームラン オリックス得点！ オ 3-3 日
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OUT
6番 紅林 弘太郎 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 郡司 裕也 空振り三振 3アウト
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OUT
オ0-3日
4番 野村 佑希 ライトヒット 日本ハム得点！ オ 0-3 日 ランナー：1、2塁
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OUT
3番 清宮 幸太郎 見逃し三振 2アウト
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OUT
2番 柴田 獅子 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1番 西川 遥輝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 山縣 秀 サードゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 山口 廉王 に代わって 10番 博志
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OUT
4番 杉本 裕太郎 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
3番 太田 椋 ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 レフトフライ 1アウト
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OUT
8番 大塚 瑠晏 セカンドファウルフライ 3アウト
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OUT
7番 水谷 瞬 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 万波 中正 サードライナー 2アウト
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OUT
5番 郡司 裕也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 西川 龍馬 セカンドフライ 3アウト
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OUT
9番 堀 柊那 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
8番 内藤 鵬 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 野村 佑希 サードゴロ 3アウト
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OUT
3番 清宮 幸太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 柴田 獅子 セカンドライナー 1アウト
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OUT
1番 西川 遥輝 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 山縣 秀 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 野口 智哉 センターフライ 3アウト
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OUT
6番 紅林 弘太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 宗 佑磨 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 杉本 裕太郎 ショートゴロ 1アウト
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OUT
8番 大塚 瑠晏 セカンドフライ 3アウト
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OUT
7番 水谷 瞬 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
オ0-2日
6番 万波 中正 レフトヒット 日本ハム得点！ オ 0-2 日 ランナー：1、2塁
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OUT
5番 郡司 裕也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 野村 佑希 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
オ0-1日
3番 清宮 幸太郎 ライトホームラン 日本ハム得点！ オ 0-1 日
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OUT
2番 柴田 獅子 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 西川 遥輝 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 太田 椋 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 空振り三振 1アウト
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