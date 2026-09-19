日本イーライリリーによる「あなたの日々に、脳の健康も」コンテスト作品発表会が16日、都内で行われ、又吉直樹(ピース)、東野幸治が登壇した。

又吉直樹

又吉直樹が東野幸治との初仕事を回想

「脳の健康を守るために今できること ～“私の脳が喜ぶ瞬間”から考える、アルツハイマー病と早期の気づき～」をテーマに行われた特別トークセッションでは、“脳が喜ぶ瞬間”についてトークを展開。

本を読んだり、いろいろと考えたりすることで「自分なりの視点を探す」ことについて話していた又吉は、「東野さんと初めて我々ピースが仕事した時、覚えてらっしゃらないですか?」と切り出した。

又吉が東野と初共演した番組はコンビの片方が漫談をする内容だったそうで、「うちの相方がおしゃべりが得意なんで、綾部がしゃべるんですよ」と又吉。東野はその番組でMCを務めていたのだが、通常であれば綾部の漫談を真剣に聞くところ、東野だけは「ずっとヘラヘラした顔で僕のほうを見てて、なんか『お前なんもしてへんな』みたいな感じ」だったと回想した。

これに東野は、又吉について「個性的で、キャラクターがやっぱり強いから」と説明し、「芥川賞とか賞をとるよりもずっと前やから、変な子やなぁと思って、興味持って、ちょっと観察してたんやと思う」と当時を振り返る。

また、そんな東野の視線を感じながら、又吉は「なんか東野さんが見てくださってるな」と思っていたため、綾部がしゃべり終わったあと、又吉は綾部に「ちょっとお前、緊張して早口なってたで」と一言。「誰が言ってんねん!」とツッコまれる流れにしたところ、このやり取りはウケなかったのだが、「東野さんだけめっちゃ笑ってて(笑)」「それがなんかうれしかった」としみじみと語った。

そして、この経験にも触れながら、“脳が喜ぶ瞬間”として「そういうふうに、自分なりの関わり方とか、目線とか、そういうのは僕も気遣うようにしてます」と話していた。

なお、「あなたの日々に、脳の健康も」コンテスト作品発表会には、「脳の健康 短歌&フォトメッセージコンテスト」の短歌部門審査員長を務めた歌人で作家の東直子氏、フォトメッセージ部門審査員長を務めた写真家の浅田政志氏、日本イーライリリー アルツハイマー病ポートフォリオ ブランドチーム エグゼクティブディレクターのフェリックス・チャン氏、東京都健康長寿医療センター 健康長寿イノベーションセンター 臨床開発ユニット長の井原涼子氏も登壇した。