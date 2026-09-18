シャンティイ アール・エ・エレガンス リシャール・ミルで見た、フランスの美学

パリから北へ、およそ50キロ。街を離れ、森の中を走っていくと、やがてフランス式庭園と水面、その向こうにシャンティイ城が姿を現す。2026年9月13日。この歴史ある場所に、世界各国から約1,050台の車と約3万人の人々が集まった。

【画像】単なる車のイベントに非ず。「シャンティイ アール・エ・エレガンス リシャール・ミル」とはフランスの美学と文化を体現したもの（写真22点）

「シャンティイ アール・エ・エレガンス リシャール・ミル」で実際に一日を過ごしてみて感じたのは、このイベントを単に「世界的なコンクール・デレガンス」と説明するだけでは、その魅力の半分も伝えられないということだった。

ここにあるのは、車を見るためだけの一日ではない。美しい車があり、城があり、庭園があり、馬がいる。人々は装いを楽しみ、芝生で食事をし、シャンパンを飲み、友人と語り、子どもたちは遊ぶ。

すべての中心に、自動車がある

1920年代のフランスから始まった「Elegance」。そもそも「Concours d'Élégance」という文化は、1920年代のフランスで発展した。当時の高級車は、シャシーとエンジンを自動車メーカーが製作し、その上に載せるボディをカロセリ、いわゆるコーチビルダーが仕立てることも多かった。自動車は工業製品であると同時に、オーナーのためにつくられる作品でもあった。

そして、その車の横にはパリのメゾンが手掛けた最新の衣装をまとった女性が立つ。

自動車とファッション。

技術と造形。

機械と人間。

それらをひとつの「Elegance」として見せる文化が生まれた。

シャンティイ アール・エ・エレガンスは、そのフランスの自動車文化を現代に再構成するため、ピーター・オートによって2014年に始められた。特徴的なのは、イベント名に「Car」や「Automobile」という言葉がないこと。

「Arts & Elegance」。実際に現地を歩いてみると、その名前の意味がよく分かる。

世界の名車が「展示物」ではなくなる

もちろん、車の内容は圧倒的だ。Concours d'Étatには、世界各国のコレクションから歴史的な車両が集まる。2026年はブガッティのレーシングカー、ドライエ、ピニンファリーナの作品群、エルコーレ・スパーダへのオマージュ、ランボルギーニ・ミウラの60周年、GT1など、多様なクラスが設定された。今年のBest of Showは、戦前部門が1933年のドラージュD8 SS、戦後部門が1956年のフェラーリ 410 スーパーアメリカ。そしてConcept Cars、Restomods & One-offsではブガッティ・ブルイヤールが選ばれた。

だが、私が興味深く感じたのは、名車そのものだけではない。早朝、まだイベントが本格的に始まる前から、会場入口には人が集まっていた。目的は、参加車両が自走して会場へ入ってくる姿を見るためだ。展示が完成した後の車だけを見るのではない。エンジンをかけ、道を走り、ドライバーがステアリングを握ってやってくる。その「到着」から、すでにイベントが始まっている。

芝生の上に置かれた車も、博物館の展示物とは違って見える。城と庭園、人々の声、食事、音楽、そして時折聞こえてくるエンジン音。車が本来存在していた「人間の生活」の中へ戻されているように感じた。

車を見ていなくても、シャンティイを楽しめる

シャンティイを特徴づけるもうひとつの存在が、Grand Prix des Clubsだ。クラブのメンバーたちは愛車を並べるだけではない。テーブルをつくり、食事を用意し、服装を整え、仲間とDéjeuner sur l'Herbe――芝生の上での昼食を楽しむ。車のある時間そのものを見せている。

そして会場を歩けば、馬車、ボート、音楽、飲食、ショッピング、子ども向けのプログラムなどが点在している。2026年の公式プログラムにも、馬術ショー、気球、ボート、馬車、子ども向けアクティビティ、シャトーへの入場などが組み込まれていた。

実際、女性や家族連れの姿が多いことも印象に残った。車について詳しくなくても、一日を過ごす理由がある。「父親が車を見ている間、家族が待っている」のではない。家族それぞれが自分の楽しみを見つけ、その真ん中に車がある。これは日本の自動車イベントを見慣れた私にとって、大きな違いだった。

前夜から始まるシャンティイ

その世界は、日曜日の朝に突然始まるわけではなかった。前夜、Grandes Écuries――シャンティイの大厩舎でOpening Galaが行われた。普段は馬術ショーが行われる砂馬場に床を敷き、照明を入れ、長いテーブルと花を配置する。約500人が集う晩餐会場へと空間そのものが変わっていた。

CocktailからDinnerへ。食事の途中には馬術の演出が入り、料理を手掛けたシェフたち自身が最後に会場へ登場する。料理を提供して終わるのではなく、作り手まで含めてひとつの物語にする。ここにも、シャンティイの考え方が表れているように感じた。

馬術会場を、イベントのためだけに新しくつくられた宴会場のように見せる。しかし、Grandes Écuriesという場所が持ってきた歴史は消さない。「どこで開催するか」が演出の背景ではなく、体験そのものになっている。

なぜリシャール・ミルが、このイベントを支えるのか

そして、シャンティイ アール・エ・エレガンスを語るうえで欠かせない存在がリシャール・ミルだ。リシャール・ミルは、第1回からこのイベントを支え続けている。ブランド自身もシャンティイを、モータースポーツだけではなく、ガストロノミー、アート、ラグジュアリー、フランスのArt de vivreを横断する場として位置づけている。

今回、その意味を実際のホスピタリティからも体験することができた。イベント当日の朝、ホテルを出発した私たちは、まず会場に隣接するリシャール・ミルの別荘へ案内された。イベントのゲストを迎えるために用意されたその場所で、いきなり車を見に行くのではなく、まず人と人が会話する時間を過ごす。

その後、ゴルフカートで会場を巡り、専用のホスピタリティラウンジへ移動した。そこにはテラス、ダイニング、バーがあり、イベントを眺めながら休み、食事をし、また会場へ戻ることができる。特に興味深かったのは、同行していたゲスト全員がコンクールや自動車そのものに強い関心を持っていたわけではないことだ。

それでも、以前にも参加し、再びシャンティイを訪れている。つまりリシャール・ミルが顧客と共有しているのは、時計を見せる時間だけでも、車を見る時間だけでもない。「シャンティイで一緒に1日を過ごす」という体験そのものだった。冠スポンサーという言葉だけでは説明しきれない関係が、そこにはあった。

ペブルビーチとも、ヴィラデステとも違う

世界のコンクールを語れば、1950年に始まったペブルビーチ・コンクール・デレガンスや、1929年に始まったコンコルソ・デレガンツァ・ヴィラデステを思い浮かべる人も多いだろう。

シャンティイは、それらを模倣してつくられたイベントではない。ペブルビーチにはモントレー・カー・ウィークへと広がるコレクター、自動車メーカー、オークションを含めた大きな自動車文化圏がある。ヴィラデステにはコモ湖とグランドホテルを舞台とする、限られた車両とゲストによる独自の世界がある。

そしてシャンティイでは、そこにフランスの「Art de vivre」がある。

歴史車とConcept Car。

ファッションと食。

城と庭園。

馬と自動車。

コレクターと家族。

それらを分離せず、同じ一日の風景に置いているのだ。

文・写真：星野雅弘 Words and Photography: Masahiro HOSHINO