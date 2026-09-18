ユニクロはこのほど、「カスタムオーダースーツ」において、工場から直接商品を届けるダイレクト配送を開始した。

工場から最短5日でお届け

これまで同社のカスタムオーダースーツは、工場で縫製した製品を日本の倉庫へ移し、注文後に補正して届けることで、10日以内の配送リードタイムを実現してきた。

新たに開始したダイレクト配送では、注文を起点に工場で最後まで仕立て、直接届けるサプライチェーンを構築。一般的に3～4週間とされるオーダースーツの配送リードタイムを大幅に短縮、最短5日で届ける。

本格スーツが上下合わせて27,890円

「ストレッチウールジャケット」は、高品質素材「Super110's」ウールを98%配合し、上品な光沢と高級感を実現。イージーケア性を重視した合成素材のスーツが広がるなか、天然ウールならではのなめらかな肌触りと上質な風合いを楽しめる。価格は上下合わせて27,890円。

採寸・オーダーは、全国のユニクロ約700の対象店舗にて利用できる。店舗スタッフが一人ひとりに合わせて、ボディサイズ・着丈・袖丈をきめ細やかに調整。そのオーダーをもとに、熟練の技術で一着ずつ丁寧に仕立て、工場から直接届ける。

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