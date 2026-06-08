スーツで「最も美しく見える自分」を演出…約3,000種類の生地から選ぶ横浜のオーダースーツ専門店とは？

佐原：「なかなか自分の体にフィットしたスーツに出会えない」そんな方は多いのではないでしょうか。私たちの体は千差万別、最大公約数的に作られたスーツが合わなくても仕方のないことです。体の特徴に合わせたスーツを着たいならば、やはりオーダースーツが最適です。着心地だけでなく「最も美しく見える自分」を演出することができます。そこで今回は、横浜のオーダースーツ「エバーズスーツ」をご紹介します。
◆横浜発、こだわりのオーダースーツ
「エバーズスーツ」は、2015年に横浜にオープンした人気のテーラーです。経験豊富なフィッターとともに、約3,000種類の生地のなかから自分に最適な素材やカラーをカスタマイズ。落ち着きのある広々としたフィッティングルームで、余裕を持って選ぶことができます。
昨年秋より、日本初上陸の注目ブランドで、横浜ではエバーズスーツのみで取り扱っているMEDICI（メディチ）という生地ブランドの取り扱いを開始しました。ヨーロッパテイストを基調とし、天然素材から機能素材まで幅広く展開。風合いと発色にこだわった、シワになりにくい機能素材を取り揃えています。
ほかにも、歴史あるハンドメイドラグジュアリーブランド「グローブ・トロッター」を取り扱っており、「エバーズスーツ」は正規代理店となっています。受注生産でトラベルラゲッジを販売しており、注文からお届けまでには3ヵ月ほどかかります。
オーダースーツは、自分自身がデザイナーになった感覚でオーダーを楽しむことができるため、完成したときの感動は言うまでもありません。その魅力を感じてほしいという思いから、「エバーズスーツ」では手頃な価格帯でオーダースーツを提供しています。
また、オーダーシャツ、オーダーコート、オーダーシューズ、ビジネスシューズ、ゴルフシューズ、スニーカーまで幅広く取り扱っています。ラインナップの豊富さを店頭で確認してみてはいかがでしょうか。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness