スーツで「最も美しく見える自分」を演出…約3,000種類の生地から選ぶ横浜のオーダースーツ専門店とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。6月6日（土）の放送は、オーダースーツ専門店「エバーズスーツ」を紹介しました。佐原：「なかなか自分の体にフィットしたスーツに出会えない」そんな方は多いのではないでしょうか。私たちの体は千差万別、最大公約数的に作られたスーツが合わなくても仕方のないことです。体の特徴に合わせたスーツを着たいならば、やはりオーダースーツが最適です。着心地だけでなく「最も美しく見える自分」を演出することができます。そこで今回は、横浜のオーダースーツ「エバーズスーツ」をご紹介します。「エバーズスーツ」は、2015年に横浜にオープンした人気のテーラーです。経験豊富なフィッターとともに、約3,000種類の生地のなかから自分に最適な素材やカラーをカスタマイズ。落ち着きのある広々としたフィッティングルームで、余裕を持って選ぶことができます。昨年秋より、日本初上陸の注目ブランドで、横浜ではエバーズスーツのみで取り扱っているMEDICI（メディチ）という生地ブランドの取り扱いを開始しました。ヨーロッパテイストを基調とし、天然素材から機能素材まで幅広く展開。風合いと発色にこだわった、シワになりにくい機能素材を取り揃えています。ほかにも、歴史あるハンドメイドラグジュアリーブランド「グローブ・トロッター」を取り扱っており、「エバーズスーツ」は正規代理店となっています。受注生産でトラベルラゲッジを販売しており、注文からお届けまでには3ヵ月ほどかかります。オーダースーツは、自分自身がデザイナーになった感覚でオーダーを楽しむことができるため、完成したときの感動は言うまでもありません。その魅力を感じてほしいという思いから、「エバーズスーツ」では手頃な価格帯でオーダースーツを提供しています。また、オーダーシャツ、オーダーコート、オーダーシューズ、ビジネスシューズ、ゴルフシューズ、スニーカーまで幅広く取り扱っています。ラインナップの豊富さを店頭で確認してみてはいかがでしょうか。＜番組概要＞番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）放送日時：毎週土曜7:25～7:30番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness