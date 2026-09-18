SBIホールディングスおよびSBIネオメディアホールディングスは9月18日、一人ひとりの「未来設計（ライフデザイン）」に役立つ新たな経済・情報メディア「mynt（ミント）」の提供を開始した。

myntは、SBIグループが金融領域で培ってきた知見を活用し、経済やビジネスなどに関する情報を提供するメディア。事実や一次情報を起点に情報を編集し、進学、就職、転職、結婚、子育て、資産形成など、人生におけるさまざまな意思決定を支えることを目指す。記事や動画コンテンツはすべて無料で閲覧できる。

「未来設計」を軸に4つの編集セグメント

コンテンツは「マネー＆ライフ」「ビジネス」「教育＆キャリア」「社会＆サイエンス」の4つの編集セグメントで構成。金融・経済にとどまらず、働き方や学び、カルチャー、社会課題まで幅広いテーマを扱う。

企業や専門家、研究機関などとのネットワークを活用した編集体制を構築し、信頼性の高い一次情報を重視する。また、一つのテーマを記事だけでなく動画や音声など複数のフォーマットで展開し、ユーザーがライフスタイルに応じて情報に触れられる環境を提供する。

独自コンテンツでは、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏、タレント・作家の高山一実氏、タレントのハリー杉山氏らをナビゲーターに起用する。

佐久間宣行氏

高山一実氏 (c)乃木坂46LLC

ハリー杉山氏

佐久間氏の「佐久間宣行の Hello Future」は、各界の専門家との対談を通じて「ワクワクする未来」を探求するトーク番組。高山氏の「高山一実の推しごと」は、エンターテインメント・カルチャーの深層に迫り、その道の有識者からエンタメ経済の真髄を学ぶ。ハリー杉山氏の「ハリー杉山の ROLE MODEL」は、未来を志向する若者の日常に焦点を当て、自己投資のヒントを提供する密着番組となる。

配信は「ハリー杉山の ROLE MODEL」が毎週月曜19時、「高山一実の推しごと」が毎週水曜19時、「佐久間宣行の Hello Future」が毎週金曜19時を予定している。

佐久間宣行のHello Future

高山一実の推しごと

ハリー杉山のROLE MODEL

Forbes JAPAN、OCEANSなど7メディアと連携

出版社や情報メディアとのコンテンツ開発にも取り組む。Forbes JAPAN、OCEANS、旅色、食楽、Pen、Newsweek、FIGAROなどと連携し、各メディアの専門性や編集力を生かしたコンテンツを展開する。

動画では「mynt公式YouTubeチャンネル」に加え、「mynt CROSS公式YouTubeチャンネル」を開設。mynt CROSSではメディア各社と連携し、各ブランドの編集力や専門性を生かしたオリジナル動画を配信する。

具体的には、旅色の「行方不明のショートトリップ」、Newsweekの「WORLDWISE」、Penの「LIFE'S COMPASS」、食楽の「東京 “食文化の地層”」、FIGAROの「私の価値は、私が決める」などを順次公開する予定。Forbes JAPAN、OCEANSとのコンテンツも展開する。

「行方不明のショートトリップ」では、情報過多で忙しい現代人に「何もしない時間」「心がどこかへ行ってしまうような時間」の必要性をタレント・著名人の旅を通じて紹介。「WORLDWISE」は、企業や市場の動きを表層的な成功や失敗としてではなく、背後にある「構造」と「論理」から読み解く教養シリーズとなる。

「LIFE'S COMPASS」は「未来設計」の視点から、教育やスキルを「無形資産」、資産運用や年金を「有形資産」と捉えてフロントランナーが発信。「東京 “食文化の地層”」では、江戸時代から続く東京の食文化を歴史・産地・文化・作り手の思いなどから探る。「私の価値は、私が決める」では、各界で活躍する女性の生き方や人生における資産、価値観などを取り上げる。

今後は専門家やクリエイター、企業、メディアとの連携をさらに拡大し、生活者の意思決定を支える情報プラットフォームとして、記事・動画・音声などのコンテンツを継続的に展開する。ポータルサイト、mynt公式YouTube、mynt CROSS公式YouTubeはいずれも会員登録不要で、すべて無料で利用できる。

出演者コメント

佐久間宣行氏

「収録するたびに、自分の知らなかった世界や考え方に出会えて、未来について考えるのが少し楽しみになります。

難しく考えず、一緒に『ワクワクする未来』を探してもらえたら嬉しいです。

久々に会った池谷アナとたのしくやってます。そこも含めて、ぜひお楽しみに！」

高山一実氏

「私自身『推し』がいる人生を歩んできたので、毎回ゲストに『推し人』をお招きして、その方の熱量に触れるのが楽しみです！専門家の方から、『推し』から見えるビジネスの構造まで学ばせていただいています！

人気なものが、なぜ人気になっているのか。楽しく、わかりやすく、視聴者のみなさんに届けられますように！！」

ハリー杉山氏

「ぶれないプロフェッショナリズムや確かな能力を持っていても、間違った選択をしてしまうと自分の本当のポテンシャルを出せず、負のスパイラルに陥ってしまうこともあります。

ROLE MODEL達からいただける言葉は不思議なことに自分の人生にも落とし込みやすく、まるで道しるべのよう。皆さんの新たな一歩をインスパイアできるよう、この番組を届けたいです。」

Forbes JAPAN谷本Web編集長

格差が広がり、不確実性が増す社会において、私たちの未来を左右するのは、「正しい情報」と、それを「正しい行動」につなげる力です。そして情報の質を決めるのは、一次情報にどれだけ近く、確かな専門知に触れられるか。「mynt」が、情報があふれ、何を信じるべきか迷う時代に、一人ひとりがよりよい未来を選び取るための羅針盤となることを期待しています。

OCEANS原編集長

日本最大級の総合金融グループによる「生活者の未来設計」とは、説得力のある編集コンセプトだ。同じく生活者の豊かなライフスタイルを提案してきたOCEANSは、それが豊かな経済活動の上に成り立つものだと知っている。そして、情報が溢れかえる今、大切なのは「誰が言っているか」だ。SBIグループによる生活者の未来設計だなんて、期待しない方がどうかしている。OCEANSも一緒に、良質なコンテンツを通じてみなさんの明るい未来を描きたい。

旅色 播磨編集長

スナックコンテンツで安易に時間をつぶせるからこそ、旅の体験価値は相対的に高くなっています。AIの台頭により意思決定の重要性がさらに注目される時代において、自分がどこで誰と何を体験したいのか。そのためにどうやって生活を紡ぐのか。信頼性の高い情報を摂取し、意識的に行動することで未来は変わります。「mynt」読者が自分に合った旅スタイルを発見し、人生を豊かにする端緒となるコンテンツ作りを目指します。

食楽 草地編集長

豊かな未来を形作る要素は、経済的な基盤だけではありません。何を味わい、どのように食を楽しむかという「食の審美眼」もまた、人生の質を高める欠かせない資産です。情報が溢れかえる今だからこそ、『食楽』が現場に足を運んで捉えてきた一次情報や、作り手の情熱、確かな知見が持つ価値は大きいと考えています。「mynt」とともに、生活者やビジネスパーソンの皆様へ、明日へのエネルギーとなる上質で面白みのある食のコンテンツを発信してまいります。

Pen online伊藤編集長

未来設計につながる正しい情報を、さまざまな角度から読み、聞き、視ることができる。この新しいメディア体験を創造するプロジェクトからは、SBIグループならではのスケール感が伝わってくる。新しい知識や、アップデートされた価値観と出会う時間は、人生を豊かにしてくれる――。その心地よさを「mynt」を通じて、皆さんと共有したいと思います。

フィガロJP編集長 五十嵐あき

何を選び取るのか、そして自分の価値観を広げてくれることにどう出合うのか。このことがますます大切になってきています。フィガロジャポンは「Business With Attitude」という、自分らしく働く女性のためのコミュニティを通して、日々の暮らしをより豊かにする情報を発信しています。「mynt」もまた、確かな情報をもとに新たな気づきに出合えるメディアになることを期待しています。「mynt」という言葉から「my notion, my notice」というフレーズも連想し、自分の意見・意思をきちんと持つことの大切さも感じました。ともに、美しく生きるためのヒントを届けましょう。

ニューズウィーク日本版 デジタル編集長 森田優介

世の中にあふれる情報の多さに圧倒されるあまり、人々は「情報源」を選別し始めている――。アメリカでは今、「ニュース疲れ」が指摘されています。日本でも今後、「どこから情報を得るか」がますます重視されるでしょう。そんななか生まれた「mynt」は、多様な専門メディアが連携し、価値ある情報を編集して届ける唯一無二の経済・情報メディアとして、生活者の未来設計に役立つ情報源となる可能性を秘めています。グローバルな専門知を持つニューズウィーク日本版も、世の中を読み解くひと味違ったコンテンツを届けていきます。